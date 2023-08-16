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Продюсер рассказала, что вырезают из турецких сериалов

Продюсер Софья Митрофанова, которая работает с турецкими сериалами, рассказала, какие сцены вырезают чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости.

Цензурой в Турции занимается RTÜK - Высший совет радио и телевидения, именно он решает, какие сцены можно показывать. Совет оценивает диалоги, поведение героев сериала, а также то, как они выглядят.

Телеканалы чаще всего наказывают за эротику, безнравственность и жестокость в сериалах. За это выписывают штраф, так как иногда проекты оценивают уже после их выхода.

4 сериала для фанатов “Постучись в мою дверь”

Может случится и такое: сначала сериал выпускают на телевидении, на него накладывают цензуру, а потом переснимают и закрывают.

Например, в сериале "Постучись в мою дверь" совету не понравились эротические сцены, поэтому группе пришлось их переснимать.

Ранее сообщалось, что актриса рассказала, как провалила кастинг в "Постучись в мою дверь".

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