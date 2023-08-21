Ни для кого не секрет, что современные российские актеры получают баснословный гонорар за свое участие в фильмах.

Порой, за один съемочный день они могут получить более 300 тысяч рублей.

Но как обстояли дела с гонораром у культовых советских актеров?

В Советском Союзе зарплату актерам выплачивало государство. Был издан специальный документ "Сборник нормативных актов и ведомственных указаний", в котором прописывались ставки всех работников киностудий.

Зарплата актеров зависела от категории, к которой относился артист. В категории актеры распределялись по количеству главных ролей и по степени общественного признания. Например, в самую высшую категорию попадали те, кто отличался особым талантом и был кумиром зрителей.

Так, Юрий Яковлев за роль в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" получил 4300 рублей, что было эквивалентно 34 средним зарплатам в 1973 году.

Самый высокий актерский оклад за историю советского кинематографа получил Вячеслав Тихонов за роль Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны". Это была сумма в размере 5500 рублей.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Demidov.