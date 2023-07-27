Савелий Крамаров был одним из самых популярных советских актеров 1970-х годов. Его фильмы, такие как "Неуловимые мстители" и "Служебныйроман", собирали миллионызрителей у экранов телевизоров.

Однако со временем актер понял, что его карьера достигла пика. Он мечтал попробовать себя в Голливуде, поэтому в начале 1980-х эмигрировал в США, надеясь продолжить работу в киноиндустрии.

Первое время в Америке было тяжелым: языковой барьер и культурные различия мешали актеру найти свое место в Голливуде.

Через год после переезда Крамаров получил роль в фильме «Москва на Гудзоне», где сыграл работника КГБ. После этого актер снялся в фильмах: «Вооружен и опасен», «Возвращение Моргана Стюарта», «Красная жара».

В американском кино Крамаров хотел играть серьезных персонажей, и вскоре его утвердили на роль. Однако в 1995 году у актера обнаружили рак. Он активно лечился и придерживался здорового образа жизни, но так и не смог победить болезнь.

Об этом рассказал в своем видео блогер @CallmeDemid.