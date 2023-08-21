Актеры, которые взбесили зрителей своим новым амплуа

Иногда продюсеры и кастинг-менеджеры выбирают далеко не тех актеров, которые отлично подошли бы для определенного амплуа. По крайней мере, так считают некоторые фанаты.

© Кадр из сериала "Ведьмак"

"Рамблер" рассказывает, с какими актерами, по мнению зрителей и критиков, случился настоящий мискаст.

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Кристен Стюарт

В 2012 году Кристен Стюарт сыграла Белоснежку — красавицу с роскошными черными волосами, белой-белой кожей и яркими алыми губами. В свое время продюсер и кастинг-директор фильма позвали Кристен на роль, чтобы привлечь к проекту звезду "Сумерек". Однако зрители и критики посчитали, что Стюарт совершенно не подошел образ Белоснежки. Они считали, что Кристен не хватало выразительности и эмоциональности. Особенно это бросалось на фоне коллег актрисы — Шарлиз Терон и Криса Хемсворта. В итоге сиквел фильма сняли уже без Кристен, однако Терон и Хемсворт в нем появились.

"Она играла смехотворно плохо, чередуя два выражения лица с полуоткрытым ртом", — так критик отозвался о Кристен в роли Белоснежки.

Джаред Лето

Джаред Лето в роли легендарного Джокера из фильма "Отряд самоубийц" не угодил ни зрителям, ни критикам, ни СМИ. Его называли одним из худших актеров, которые когда-либо воплощали Джокера на экране. При этом многие раскритиковали не только игру Лето, но и его внешний вид. Зеленые волосы показались слишком яркими, а огромное количество татуировок и грилзы на зубах перегружали образ. Создатели фильма и Лето хотели освежить и осовременить Джокера, но аудитория не оценила это решение.

"В исполнении Лето Джокер получился худшим, каким только мог быть, а именно — скучным", — написало про Джареда Лето издание Complex.

Генри Кавилл

Кадр из сериала "Ведьмак"

Выбором актера на роль Геральта в "Ведьмаке" поначалу многие были очень недовольны. Фанаты книг и видеоигр привыкли представлять Геральта как худого и хмурого мужчину в возрасте. Однако Генри Кавилл казался слишком молодым, атлетично сложенным и по-голливудски красивым для этой роли.

Дженнифер Лоуренс