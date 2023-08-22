Советские актрисы, которые закончили жизнь в психбольнице

Профессия актера кажется легкой только на первый взгляд. Многие люди не могут совладать с внезапной популярностью и богатством, свалившимся на них. Особенно тяжело актеры переносят закат своей карьеры и невостребованность — это может сильно повлиять на психику.

В материале “Рамблера” — актрисы, которые закончили свою жизнь в психиатрической больнице.

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Наталия Богунова

Актриса смогла блеснуть на экране всего один раз в жизни: во время съемок в фильме “Большая перемена”, где она сыграла Светлану Афанасьевну. С тех пор ей перестали предлагать роли, а все, на что она соглашалась, были небольшие эпизоды.

Ее муж был уверен, что это связано с тем, что ее типаж вышел из моды, а коллеги поговаривали: актриса имеет серьезные проблемы с характером. Дело в том, что она могла уйти с репетиции или на нее наваливались внезапные приступы агрессии.

Впервые она попала в психиатрическую клинику прямо с репетиции, коллегам не удалось ее успокоить. Там актрисе диагностировали шизофрению. Долгое время она лежала в стационаре. Сначала ее поддерживали коллеги — с мужем она развелась, детей у нее не было. После увольнения из театра единственным близким человеком актрисы была ее мать. Однако и это длилось недолго — в 2011 году она скончалась. Сначала состояние Богуновой ухудшилось, но потом началась ремиссия. Ее отпустили на Крит, где у нее случился приступ шизофрении, а потом инфаркт.

Татьяна Пельтцер

Актрис прославилась уже во взрослом возрасте и получила славу всенародной бабушки. Многие помнят ее по фильмам “Аттестат зрелости”, “Укротительница тигров” и “Большая семья”.

В 80-е годы с ней начали происходить странные вещи. Она продолжала сниматься в кино, но часто забывала слова, имена и строки сценария. Ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Несмотря на то, что она забывала слова, она продолжала играть на сцене — коллеги подсказывали ей слова. Однако болезнь прогрессировала, у нее развилась мания преследования, она перестала узнавать близких людей. Она провела в психиатрической клинике последние годы, и продолжала играть в театре. Ее забирали, отвозили на сцену и привозили обратно.