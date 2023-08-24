Моника Беллуччи рассказала, что помогло ей стать звездой
Актриса Моника Беллуччи призналась, что пользовалась своей привлекательностью, чтобы достичь успехов в карьере. Об этом она заявила в интервью испанскому Harper's Bazaar.
По словам знаменитости, в индустрии кино к ней относились предвзято и часто воспринимали только как сексуальный объект. Однако голливудская звезда не препятствовала этому, ее "не беспокоила" объективация.
"Когда я чувствовала такое отношение, я с ним соглашалась. Иногда красота создает маски", - поделилась актриса.
Кроме того, часто Моника Беллуччи использовала такое отношение к себе в свою пользу и больше показывала тело в некоторых фильмах. Например, в "Необратимости" и "Малене".
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