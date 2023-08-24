Моника Беллуччи рассказала, что помогло ей стать звездой

Актриса Моника Беллуччи призналась, что пользовалась своей привлекательностью, чтобы достичь успехов в карьере. Об этом она заявила в интервью испанскому Harper's Bazaar.

По словам знаменитости, в индустрии кино к ней относились предвзято и часто воспринимали только как сексуальный объект. Однако голливудская звезда не препятствовала этому, ее "не беспокоила" объективация.

"Когда я чувствовала такое отношение, я с ним соглашалась. Иногда красота создает маски", - поделилась актриса.