"Ломали их психологически": продюсер "Холостяка" — об изнанке шоу

Бывший продюсер американского шоу "Холостяк" Майкл Кэрролл рассказал, что участницами проекта манипулировали ради высоких рейтингов. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на документальный сериал Dark Side of the 2000.

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Как признался один из создателей шоу, они специально узнавали подробную информацию о жизни участниц, а затем использовали ее против них, доводя девушек до слез.

"Мы просто ломали их психологически", - заявил Кэролл.

Он также рассказал, что участницам часто давали алкогольные напитки, чтобы они вели себя более раскрепощенно.

Кроме того, девушек делили по категориям: на глупых красоток, злодеек и легкомысленных.