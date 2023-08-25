"Перестали звать куда-либо". Звезда "Универа" – о карьере после сериала

Александр Мартынов прославился ролью Валентина Будейко в культовом сериале "Универ. Новая общага". В ходе шоу "PROжизнь" признался, что проект стал для него "счастьем".

Александр рассказал, что после съемок в сериале его не особо активно звали принять участие в съемках других фильмов и сериалов.

"Когда "Универ" начался, тишина возникла. Перестали звать куда-либо, видимо, решив, что там "ой, такие гонорары, занятость" либо "у него корона". Такие истории долетали до меня", – высказался на этот счет артист.

Он также предположил, что продюсеры и режиссеры не любят актеров, которые на протяжении долгого периода времени играют одну роль. Несмотря на это Мартынов рад, что стал частью "Универа" и не считает последствия этого проблемой.