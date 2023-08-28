Интерес к маньякам и сотни дублей: в чем секрет фильмов Дэвида Финчера

Режиссер Дэвид Финчер во многом известен благодаря триллерам о психопатах и серийных убийцах. "Семь", "Зодиак", "Девушка с татуировкой дракона", "Исчезнувшая" и "Бойцовский клуб" были высоко оценены критиками и со временем стали настоящими поп-культурными феноменами. Работы Финчера наполнены драматизмом, режиссер очень любит детально прорабатывать поведение всех персонажей.

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В честь 61-летия режиссер "Рамблер", как Дэвид Финчер снимает кино.

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Персонажи-маньяки

Сложные психологические портреты героев — визитная карточка режиссера. Дэвид Финчер начал изучать поведение серийных убийц довольно рано. На его заинтересованность во многом повлияла работа родителей: отец был репортером, а мать — медсестрой в заведении для душевнобольных.

Кроме того, в одном из интервью Финчер рассказывал, что в детстве его школьный автобус каждый день сопровождали на пути в учебное заведение и обратно, потому что в округе орудовал серийный убийца. Им был известный маньяк — Зодиак. Эта ситуация настолько вдохновила режиссера, что в будущем он даже снял триллер, посвященный загадочному расследованию.

Диктатура и перфекционизм на съемках

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Финчера считают одним из самых щепетильных режиссеров в Голливуде. В своем перфекционизме он даже переплюнул придирчивого Стэнли Кубрика. Обычно Финчер делает по 25-65 дублей, но порой может снять и больше 100. Цель режиссера состоит не в том, чтобы замучить актеров и остальных работников на съемочной площадке. Дэвид Финчер стремится добиться максимальной естественности в кадре, чтобы после 15 дубля актер не просто садился на диван, а чувствовал себя так, будто этот предмет мебели действительно стоит у него дома.

Однако Роберт Дауни-младший, который исполнил одну из ролей в фильме "Зодиак", однажды сравнил съемки у Финчера с концлагерем.

"Я просто решил, что буду следовать его наставлениям, несмотря на то что время от времени мне хотелось задушить его. Мне кажется, что я идеальный кандидат для работы с ним, поскольку я разбираюсь в концлагерях"

Дотошный выбор проектов

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