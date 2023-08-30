"Она переигрывает до истерии": почему Кэмерон Диас ушла из кино

Американская актриса Кэмерон Диас долгое время оставалась одной из самых востребованных и высокооплачиваемых голливудских звезд. После триумфального дебюта в комедии "Маска" (к слову, во время работы над этим фильмом у Диас не было опыта в кино), Кэмерон прославилась на весь мир и стала все чаще появляться в ярких проектах.

За свою карьеру актриса была четыре раза номинирована на "Золотой глобус", а в 2010-м году Диас вошла в список Forbes и стала одной из самых богатых женщин-знаменитостей.

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Однако спустя несколько лет Кэмерон решила оставить кинематограф. Последний фильм со звездой выходил на экраны девять лет назад. 30 августа Диас празднует 51-летие. В честь дня рождения звезды мы решили разобраться, почему успешная актриса решила уйти из профессии. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В 2014 году вышел один из последних фильмов с Кэмерон Диас "Энни". В этой картине звезда исполнила роль жестокой сотрудницы приюта. Фильм получил не самые лучшие отзывы критиков и кинозрителей. В частности, эксперты выделили сомнительную игру Диас, отметив, что она переборщила с образом женщины-вамп и была "слишком неприятной". Кинокритик Питер Трэверс и вовсе заявил, что в фильме "Энни" Диас "переигрывает до истерии".

Вскоре актрису номинировали на "Золотую малину" сразу за три фильма: "Энни", "Домашнее видео: Только для взрослых" и "Другая женщина". После этого актриса объявила, что хочет сделать перерыв в карьере, а еще спустя три года заявила, что навсегда уходит из кино.

Впрочем, неудачные роли – не единственное, что заставило Кэмерон оставить профессию. Еще до завершения карьеры в 2015 году Диас вышла замуж за рок-музыканта Бенджи Мэддена. Во многих интервью звезда не раз упоминала о том, что ей хочется насладиться тихой семейной жизнью. В 2019 году у Бенджи и Кэмерон родилась дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден, после чего актриса полностью посвятила себя семье.

В интервью Гвинет Пэлтроу Диас признавалась, что помимо прочего ей не нравится отношение к актерам в киноиндустрии:

"Когда ты снимаешься в кино… другие владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что отдаю целые куски своей жизни другим людям. Мне попросту нужно было забрать свою жизнь обратно, взять ответственность за свою жизнь на себя".