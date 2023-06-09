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Актер Брайан Крэнстон сообщил, когда планирует завершить актерскую карьеру

О том, что через несколько лет планирует отказаться от работы в кино, актер рассказал в беседе с изданием GQ.

Крэнстон, хорошо известный российским зрителям по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», заявил, что готов посвятить кинематографу еще не более трех лет. В 2026 году актер планирует уйти на заслуженный отдых и отказаться от всех ролей.

Крэнстон заявил, что перестанет читать сценарии, отвечать на телефонные звонки, а посвятит время общению с женой, которая почти четверть века была вынуждена подстраивать свою жизнь под «жизнь знаменитости». Также актер планирует путешествовать и общаться с друзьями.

Крэнстон подчеркнул, что его уход из кино будет абсолютным: «Нет, это не будет паузой. Это полная остановка».

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Также в планах актера продажа своей доли в фирме Dos Hombres и закрытие собственной производственной компании.

Ранее стало известно, что Том Холланд сделает перерыв в актерской карьере.

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