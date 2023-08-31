Запрет на «Оскар» и преследование в Индии: скандалы с Ричардом Гиром

Ричарда Гира не раз называли одной из самых красивых знаменитостей в мире, а после выхода «Красотки» актера и вовсе стали считать секс-символом Голливуда. У Гира богатая фильмография, которая насчитывает более пятидесяти картин, а также множество номинаций на престижные кинопремии. Помимо успешной карьеры актера, Ричард Гир известен участием в громких скандалах.

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«Рамблер» рассказывает о самых скандальных случаях с актером.

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Ричард Гир родился в 1949 году в многодетной семье, которая жила достаточно скромно. В школе Гир был талантливым гимнастом, благодаря этому виду спорта он даже получил стипендию, которая позволила ему обучаться в университете Массачусетса. Однако Ричард решил не заканчивать учебное заведение. Однажды парень понял, что хочет стать актером, и для этого перебрался в Нью-Йорк.

В начале актерской карьеры Ричард Гир должен был сыграть одну из главных ролей в фильме «Лорды из Флэтбуша» совместном с Сильвестром Сталлоне. Но между актерами постоянно происходили конфликты. Все начиналось с шуток и мелких ссор, которые переросли в драку.

Во время перерыва актеры собрались в машине. Сталлоне обедал на заднем сидении, вскоре к нему без спроса присоединился Гир, который ел очень жирную курицу. И когда Сильвестр попросил быть аккуратнее, Ричард его не послушал.

«Он откусил курицу, и брызги горчицы попали мне на бедро. Я ударил его локтем и практически вытолкнул из машины», — вспоминал Сильвестр Сталлоне.

В итоге режиссеру пришлось сделать выбор, кому из актеров нужно остаться, а кому — уйти. Ричарду Гиру дали увольнительную, а потому он был вынужден подождать немного дольше, чтобы пробиться в Голливуд. Успеха Гир добился, сыграв в фильме «Американский жиголо» спустя пять лет после неудачных съемок в «Лордах из Флэтбуша». А вот славу актеру принесло участие в «Красотке», куда Гира взяли после отказа Сильвестра Сталлоне от главной роли.

Уже будучи знаменитым актером, Гир ввязался в скандал с индийскими властями. Во время благотворительного концерта в Индии Ричард Гир несколько раз обнял и поцеловал болливудскую актрису Шилпу Шетти у всех на глазах.

Дело в том, что в Индии были запрещены публичные поцелуи, а потому актеров обвинили в непристойном поведении. Шетти заставляли покинуть страну, а Гира долгое время грозились арестовать. Все обвинения с Ричарда Гира сняли в 2008 году и вновь позволили въезжать в страну.

Но самый громкий скандал с Ричардом Гиром случился на кинопремии «Оскар». В 1993 году Гир должен был объявить победителя в номинации «Лучший художник-постановщик», однако вместо этого он публично осудил политику китайских властей в Тибете.

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