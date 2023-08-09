Кадр дня: для какой сцены "Красотки" потребовался вооруженный охранник

Комедийная мелодрама "Красотка" вышла в прокат более 30 лет назад, но до сих пор может дать фору многим современным фильмам. Одним из наиболее ярких и запоминающихся эпизодов кинокартины является свидание Вивиан и Эдварда, которое они проводят в опере. А перед этим уже влюбленный в героиню мужчина вручает девушке роскошное колье. Какая история связана с данным украшением и чем она интересна – в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма "Красотка"

Рубиново-бриллиантовое ожерелье было изготовлено малоизвестной на тот момент ювелирной компанией Fred Joaillier. Несмотря на это стоило оно немало, а именно – более 250 000 долларов. Такое сокровище не могли попросту отдать съемочной группе, поэтому при всех сценах с украшением за кадром присутствовал вооруженный охранник. Ему было поручено обеспечивать безопасность дорогостоящего украшения и в случае необходимости предотвратить его кражу.

Кадр из фильма "Красотка"

Кстати, французский ювелир Анри Самюэль, глава данного ювелирного дома, создал ожерелье специально для съемок "Красотки". Впоследствии его украшения стали пользоваться большей популярностью и прославились на весь мир, в том числе благодаря причастности к культовой мелодраме.

На сегодняшний день в рекламных кампаниях творений Fred Joaillier принимают участие известные актрисы и модели, в числе которых, например, Кейт Мосс и племянница Джулии Робертс Эмма.

Кадр из фильма "Красотка"