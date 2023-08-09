Кадр дня: для какой сцены "Красотки" потребовался вооруженный охранник
Комедийная мелодрама "Красотка" вышла в прокат более 30 лет назад, но до сих пор может дать фору многим современным фильмам. Одним из наиболее ярких и запоминающихся эпизодов кинокартины является свидание Вивиан и Эдварда, которое они проводят в опере. А перед этим уже влюбленный в героиню мужчина вручает девушке роскошное колье. Какая история связана с данным украшением и чем она интересна – в материале "Рамблера".
Рубиново-бриллиантовое ожерелье было изготовлено малоизвестной на тот момент ювелирной компанией Fred Joaillier. Несмотря на это стоило оно немало, а именно – более 250 000 долларов. Такое сокровище не могли попросту отдать съемочной группе, поэтому при всех сценах с украшением за кадром присутствовал вооруженный охранник. Ему было поручено обеспечивать безопасность дорогостоящего украшения и в случае необходимости предотвратить его кражу.
Кстати, французский ювелир Анри Самюэль, глава данного ювелирного дома, создал ожерелье специально для съемок "Красотки". Впоследствии его украшения стали пользоваться большей популярностью и прославились на весь мир, в том числе благодаря причастности к культовой мелодраме.
На сегодняшний день в рекламных кампаниях творений Fred Joaillier принимают участие известные актрисы и модели, в числе которых, например, Кейт Мосс и племянница Джулии Робертс Эмма.
Здесь же стоит отметить еще один интересный факт, связанный с ожерельем и свиданием. Когда Ричард Гир протягивает коробочку с невероятной красоты украшением Джулии Робертс, она тянется к нему. В этот момент крышка футляра неожиданно захлопывается, а актриса резко убирает руку и начинает звонко смеяться. Данная сцена не была предусмотрена сценарием: ее сымпровизировал актер. Результат настолько понравился режиссеру своей естественностью, что эпизод вошел в хронометраж картины.