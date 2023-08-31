Актриса Гвинет Пэлтроу объяснила свое отсутствие в киновселенной Marvel
Пеппер Поттс, которую играет Гвинет Пэлтроу, не появится в будущих сиквелах о "Мстителях". Как рассказала сама актриса в своем личном блоге, это объясняется очевидной причиной.
На днях Пэлтроу предложила подписчикам позадавать ей разные интересующие их вопросы. Один из пользователей социальной сети спросил у звезды, почему она прекратила сотрудничать со студией Marvel.
"Мы прекратили совместную работу, так как Железный человек умер. Зачем зрителям нужна Пеппер Поттс без него? Звоните в Marvel и предъявляйте претензии им, а не мне", – так звучал ответ актрисы.
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