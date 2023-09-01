Актеры, изменившиеся ради роли до неузнаваемости

На что актеры только не идут ради роли: бреются налысо, набирают вес и мышечную массу. Некоторые из них превосходят самих себя, потому что становятся совершенно другим человеком, и узнать исполнителя роли невозможно.

© Кадр из фильма "Американский психопат"

“Рамблер” сделал подборку актеров, которые изменились до неузнаваемости.

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Брендан Фрейзер в фильме “Кит”

Кадр из фильма "Кит"

В фильме “Кит” Брендан Фрейзер сыграл отшельника Чарли, который страдает от ожирения. Чтобы добиться максимальной достоверности, актер консультировался с Коалицией по борьбе с ожирением. Фрейзер несколько месяцев изучал, как двигается человек с лишним весом.

Хоакин Феникс в фильме “Джокер”

Сольный фильм об истории главного готэмского злодея принес Фениксу мировую славу. И хотя история была отлична от каноничных комиксов, игра Хоакина была на высшем уровне.

Кадр из фильма "Джокер"

Ради роли актер похудел на 24 килограмма, и его старания оправдались. Джокер получился изможденным и уставшим, как и было задумано.

Тильда Суинтон в фильме “Суспирия”

В фильме “Суспирия” Тильда Суинтон сыграла две разные роли. В образе властной мадам Бланш актриса легко узнаваема. А вот заподозрить Тильду образе 82-летнего психоаналитика Джозефа Клемперера очень сложно.

Здесь даже была конспирологическая теория, ведь создатели фильма указали в титрах несуществующего актера. Сама Суинтон долгое время отрицала, что играла две роли. В октябре 2018 года актриса подтвердила, что исполнила роль психоаналитика.

Джеймс Макэвой в фильме “Стекло”

Для роли в фильме “Стекло” Джеймсу Макэвою пришлось набрать мышечную массу. Он тренировался не только на съемках, но еще и во внерабочее время.

По сюжету он играет маньяка-психопата с множественным расстройством личности. В одном из кадров Макэвою нужно было показаться без рубашки при дневном освещении. Для худого актера эта роль стала настоящим вызовом.

Кристиан Бэйл в фильме “Американский психопат”