Актеры, изменившиеся ради роли до неузнаваемости

Актеры, которые изменились ради роли до неузнаваемости
На что актеры только не идут ради роли: бреются налысо, набирают вес и мышечную массу. Некоторые из них превосходят самих себя, потому что становятся совершенно другим человеком, и узнать исполнителя роли невозможно.
“Рамблер” сделал подборку актеров, которые изменились до неузнаваемости.
Брендан Фрейзер в фильме “Кит”
В фильме “Кит” Брендан Фрейзер сыграл отшельника Чарли, который страдает от ожирения. Чтобы добиться максимальной достоверности, актер консультировался с Коалицией по борьбе с ожирением. Фрейзер несколько месяцев изучал, как двигается человек с лишним весом.
Хоакин Феникс в фильме “Джокер”
Сольный фильм об истории главного готэмского злодея принес Фениксу мировую славу. И хотя история была отлична от каноничных комиксов, игра Хоакина была на высшем уровне.
Ради роли актер похудел на 24 килограмма, и его старания оправдались. Джокер получился изможденным и уставшим, как и было задумано.
Тильда Суинтон в фильме “Суспирия”
В фильме “Суспирия” Тильда Суинтон сыграла две разные роли. В образе властной мадам Бланш актриса легко узнаваема. А вот заподозрить Тильду образе 82-летнего психоаналитика Джозефа Клемперера очень сложно.
Здесь даже была конспирологическая теория, ведь создатели фильма указали в титрах несуществующего актера. Сама Суинтон долгое время отрицала, что играла две роли. В октябре 2018 года актриса подтвердила, что исполнила роль психоаналитика.
Джеймс Макэвой в фильме “Стекло”
Для роли в фильме “Стекло” Джеймсу Макэвою пришлось набрать мышечную массу. Он тренировался не только на съемках, но еще и во внерабочее время.
По сюжету он играет маньяка-психопата с множественным расстройством личности. В одном из кадров Макэвою нужно было показаться без рубашки при дневном освещении. Для худого актера эта роль стала настоящим вызовом.
Кристиан Бэйл в фильме “Американский психопат”
Ради роли в “Американском психопате” Кристиан Бэйл шесть недель занимался с персональным тренером. У актера была жесткая диета, и помимо этого он работал в спортзале по три часа в день. Бэйлу нужно было добиться идеальной формы нарциссического психопата , и у него это получилось.