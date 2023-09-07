Любовь Тихомирова: как складывалась карьера актрисы

Телеведущая и актриса Любовь Тихомирова известна по юмористическому шоу «Слава богу, ты пришел», передаче «Армейский магазин» и фильму «Любовь моя». Сегодня женщине исполняется 45 лет.

© Кадр из фильма "Сестры"

«Рамблер» вспоминает лучшие роли Любови Тихомировой.

Начало карьеры

До появления на экранах Любовь участвовала в спектаклях театра «Сатирикон», но параллельно строила карьеру на телевидении. Дебютировала она в фильме «Особенности русской бани» в эпизодической роли банщицы.

В 2000 году Тихомирова появилась в роли соведущей в популярной передаче «Армейский магазин». На имя ее персонажа, медсестры Любочки, фанаты слали множество восторженных писем.

Первая известность

Первая известность к Тихомировой пришла после мелодрамы «Сестры», вышедшей в 2004 году. Сама актриса до сих пор с теплотой вспоминает съемки в этой киноленте.

После «Сестер» Любовь Тихомирова начала получать множество предложений от разных киностудий. В результате она снялась в сериалах «Херувим» и «Аэропорт», в мелодраме «Попса» и детективе «Сыщики районного масштаба».

Но больше всего зрителям понравился проект «Любовь моя», в котором актриса сыграла сразу несколько ролей.

Настоящее время

Последними популярными проектами в карьере Тихомировой стали «Молодожены» с Оскаром Кучерой, сериал «Обратная сторона Луны» и военная драма «1943».

Также актриса появляется на экране в качестве телеведущей. После успеха передачи «Армейский магазин», Тихомирову пригласили сниматься в импровизационном шоу «Слава богу, ты пришел».