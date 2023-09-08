3 звезды СССР, чьи настоящие имена вы никогда не слышали

Для многих людей творческие псевдонимы в кино ассоциируются исключительно с голливудскими актерами. Принято считать, что в СССР уж точно все артисты выступали под своими именами. Однако это большое заблуждение.

Самые известные артисты Советского союза также использовали псевдонимы. Кто-то просто для того, чтобы имя было ярче и благозвучнее, а кто-то по своим личным причинам.

Видео дня

Подробнее об актерах СССР, которые не смогли обойтись без псевдонимов – в материале "Рамблера".

Фаина Раневская

Легендарная звезда советского театра и кинематографа изначально была записана в документах как Фаина Гиршевна Фельдман. Актриса появилась на свет в семье зажиточных евреев. Ее отец владел заводами и фабриками, а мать была домохозяйкой и заботилась о пятерых детях. При этом отношения будущей звезды с близкими были весьма напряженными: в юности Фаина часто ругалась с братьями и сестрами, а родители нередко указывали ей на якобы отталкивающую внешность.

В отношениях с семьей была поставлена точка, когда Фаина решила посвятить себя творчеству. Чтобы отречься от прошлого, актриса решила сменить отчество и фамилию. Последнюю она выбрала неслучайно – фамилия Раневская принадлежит одной из героинь пьесы Чехова "Вишневый сад", которую очень любила актриса.

Александра Яковлева

Александра появилась на свет под фамилией Иванес, которая досталась ей от отца. Но очень скоро после рождения девочки ее родители развелись, и Александра оказалась на попечении у бабушки и дедушки. Чтобы отблагодарить опекунов за все, что они для нее сделали, актриса сменила фамилию.

Вместе с тем существует версия, согласно которой артистка изменила паспортные данные, чтобы не выделяться слишком необычной для России фамилией.

Марк Бернес

Марк родился в довольно бедной семье евреев. Мальчик не хотел повторять судьбу родителей и мечтал добиться успеха, поэтому, несмотря на запреты родителей, он все же отправился изучать театральное мастерство. Сначала Нейман (настоящая фамилия артиста) обучался в Харькове, а позже переехал в Москву.