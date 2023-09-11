Вивьен Ли: сложная судьба звезды "Унесенных ветром"

У Вивьен Ли, легендарной актрисы, исполнившей роль Скарлетт О`Хара, была невероятно трагичная судьба. Выкидыши, измены со стороны мужа, одиночество — все это сопровождало жизнь звезды.

© Кадр из фильма "Унесенные ветром"

“Рамблер” разобрался, как складывалась личная жизнь Вивьен Ли.

Видео дня

Первый брак актрисы

В 19 лет Вивьен Ли впервые вышла замуж. Она отдыхала с подружками в небольшой деревне, там и увидела проезжающих мимо охотников. Один из них ей очень понравился и Ли заявила, что выйдет за него замуж.

Адвокат Ли Холман был старше Вивьен на 13 лет. Он настолько влюбился в актрису, что сразу же разорвал помолвку с другой. Спустя год Вивьен родила дочь, но это никак не изменило ее целей. Девушка хотела сниматься в кино, и продолжала добиваться успеха в этой области.

Герберту не нравилось, что Вивьен снимается в кино, но она не беспокоилась из-за этого. Она взяла второе имя мужа в качестве псевдонима, и начала покорять кинематограф вместо того, чтобы вести тихий и размеренный образ жизни.

Встреча с Лоуренсом Оливье

Вивьен Ли и Лоуренс Оливье долгое время играли влюбленных в кино, и вскоре эти чувства возникли в реальной жизни. У них обоих были семьи, однако это не могло остановить страсть, возникшую между ними. Вивьен начала жить с Оливье когда они оба еще были в отношениях с другими людьми.

Когда Вивьен поддерживала Оливье на съемках в Голливуде, то познакомилась с продюсером “Унесенных ветром”, Дэвидом Селзником. Девушка мечтала сыграть в экранизации вместе со своим возлюбленным. Вивьен знала, что идеально подходит на роль Скарлетт, и была уверена, что Лоуренс не получит роль Ретта Батлера. Эта роль сделала Вивьен знаменитой на весь мир.

Примерно в то же время, в 1945 году, у актрисы обнаружили туберкулез.

В результате актриса развелась с Холманом и отдала ему опеку над дочерью. После этого она вышла замуж за Оливье.

Новая любовь: Питер Финч

Со стороны могло показаться, что Вивьен наконец-то достигла желаемого. Она жила с любимым мужчиной, а карьера после фильма “Унесенные ветром” стремительно пошла вверх.

Однако Вивьен все больше погружалась в депрессию: у нее случилось несколько выкидышей, после которых она не смогла иметь детей.

Тогда актриса встретила актера Питера Финча и влюбилась в него. Их отношения продолжались девять лет, пара даже несколько раз пыталась сбежать вместе. Но терпение Оливье лопнуло: в день рождения Вивьен он заявил, что им придется развестись.

Последняя любовь