Реалистичные спецэффекты, которые вы не заметили

Многие режиссеры, например, Кристофер Нолан, предпочитают снимать с минимумом компьютерной графики. Но иногда обстоятельства просто вынуждают ее использовать.

© Кадр из фильма "Ты водишь!"

В результате графика выглядит настолько реалистично, что в картине невозможно понять, использовались ли цифровые технологии.

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«Рамблер» разобрался, в каких знаменитых сценах зрители не заметили спецэффекты.

«Волк с Уолл-Стрит», 2013 год

В фильме Мартина Скорсезе очень много компьютерной графики. На первый взгляд все смотрится очень реалистично, но на самом деле режиссер использовал хромакей, 3D-модели и ротоскопинг.

Например, знаменитая сцена на теннисном корте выглядит очень естественно. Но на самом деле ее буквально собрали из частей: актеров, фон и здания снимали по отдельности. Соединили сцену уже на этапе постпродакшна.

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 1998 год

В кинокартине есть камео Тоби Магуайра: он появляется на автостраде, когда герои едут в Лас-Вегас. Для этого от актера потребовали кардинально сменить имидж: побриться налысо.

Магуйайр согласился при условии, что за это ему заплатят 14 тысяч долларов. В результате режиссеры надели на актера шапочку для плавания, а парик добавили с помощью компьютерной графики.

«Шоу Трумана», 1998 год

В фильме «Шоу Трумана» с Джимом Керри очень явно видно компьютерную графику. Например, металлический купол-павильон, в котором живет главный герой, был нарисован на компьютере.

Кадр из фильма "Шоу Трумана"

Однако улицы с домами, которые время от времени показываются в фильме, тоже были сделаны с помощью технологии CGI. Это связано с особенностями законодательства Флориды, которое запрещает возводить сооружения свыше 10 метров на прибрежной зоне.

«Ты водишь!», 2018 год

В кинокартине «Ты водишь!» Джереми Раннер решил самостоятельного исполнять трюки. В результате он неудачно спрыгнул со стульев и сломал обе руки. Раннеру наложили гипс и вернулись к съемкам.

Кадр из фильма "Ты водишь!"