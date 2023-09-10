Ушел из жизни актер Андрей Шаронов. Ему было 72 года.

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Впервые артист появился на экране в 1981 году в музыкальной комедии "Это было за Нарвской заставой". После этого актер также снимался в таких фильмах, как "Эмма", "Меченые", "Русская симфония" и "Жить сначала".

Кадр из фильма "Это было за Нарвской заставой"

Долгое время Шаронов служил в Театре драмы и комедии на Литейном. Кроме того, актер преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.