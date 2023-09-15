Почему Шарлиз Терон отказалась набирать вес для новых ролей

Многие актеры готовы пойти на все, что угодно ради желаемой роли – и даже рискнуть своим здоровьем.

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Долгое время оскароносная актриса Шарлиз Терон была как раз из числа тех артистов, которые без лишних вопросов готовы изменить свою внешность в угоду работе.

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Однако не так давно 48-летняя звезда заявила, что больше не будет жертвовать здоровьем и внешним видом ради ролей. Подробнее о том, почему актриса приняла такое решение, читайте в материале "Рамблера".

В 2004 году Терон получила "Оскар" за главную роль в фильме "Монстр". Картина Пэтти Дженкинс повествует реальную историю преступницы Эйлин Уорнос, которая в 1980-х промышляла проституцией и убила семерых мужчин.

На момент съемок Шарлиз было 28 лет, и она считалась одной из самых сексуальных голливудских актрис. Однако звезда решила пожертвовать своей красотой, чтобы максимально достоверно вжиться в образ Эйлин. Ради роли Терон поправилась на 15 килограммов – она отказалась от любых физических нагрузок и каждый день поглощала пончики и фастфуд.

Вдобавок к этому звезда проредила волосы, удалила брови и носила протез с пожелтевшими зубами. Причем протез Терон начала носить еще за месяц до съемок, чтобы научиться четко разговаривать со вставными зубами.

Впрочем, роль в фильме "Монстр" стала не единственным испытанием на прочность в фильмографии актрисы. Так, для перевоплощения в измученную мать в картине "Талли" Терон набрала 23 килограмма. При этом после съемок на то, чтобы сбросить лишний вес, у Шарлиз ушел целый год. По словам звезды, возраст берет свое, и сейчас похудение дается ей куда сложнее, чем 20 лет назад:

«В 43 года я снялась в „Талли“. Помню, как через год попыток сбросить вес я позвонила своему врачу и сказала: „Мне кажется, я умираю, потому что не могу сбросить этот вес“. А он такой: „Вам уже за 40. Успокойтесь. Ваш метаболизм уже не тот, что раньше“. Никто не хочет такое услышать».

Терон решила для себя, что больше не хочет испытывать свое тело, поэтому отныне она не соглашается на роли, которые требуют экстремальных изменений внешности.