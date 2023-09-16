$96.63+0.47103.04-0.19

Феномен Петросяна: как артист стал самым известным юмористом

Самый известный шутник СССР, кумир миллионов людей, и просто телеведущий, Евгений Петросян 16 сентября отмечает свой день рождения. Про феномен Петросяна и шуток, понятных каждому, даже снимался отдельный фильм. О том, как Евгений Петросян стал таким популярным, читайте в материале “Рамблера”.

Феномен Петросяна: как артист стал самым известным юмористом
© Кадр из передачи "Кривое зеркало"

Юмор в Советском Союзе

Видео дня

В Советском Союзе чаще всего шутили на бытовые темы, высмеивая косность и вредные привычки. Еще смеялись над ленью и тунеядством, нехваткой эрудиции и любознательности у людей.

Практически все юмористы в Советском Союзе шутили одинаково: они использовали клишированные подходы, вызывающие скорее злорадство, нежели смех.

Кадр из передачи "Петросян-Шоу"

На одном из ранних видео Петросяна 1971 года он шутит о том, как девушки опаздывают на свидание и зачитывает популярные восточноевропейские анекдоты. Этот юмор понравился зрителям больше, чем скучные монологи других артистов. В этом смысле Петросян стал новатором, ведь так обаятельно смешить людей больше никто не мог.

Новые юмористические шоу, которые мы смотрим вечером

На самом деле истинная причина популярности юмориста состоит совсем не в анекдотах. В начале своей карьеры Петросян много подражал Аркадию Райкину, активно использовал мимику и жестикуляцию. Он сотрудничал с Задорновым и Хайтом, очень актуальными писателями жанра.

Вот, например, одна из самых ярких шуток Петросяна того времени:

«Вот я на стройке работаю. Ну, дают нам проект. Там этих тангенсов-котангенсов столько, что без стакангенса не разберешься. А нам и не надо. Мы строим по своей науке – на глазок. Быстро, дешево и сердито! Ну, конечно, стена дает небольшой косинус, в дверях легкий незакрывангенс, окна слегка продувангенс. Ну, унитангенс забыли поставить. Ну и что? Куда ты денешься? Все равно там будешь жить. Ведь это в школе нас учили, что надо строить хорошо, а жизнь меня научила, что надо строить досрочно. Тогда под духовой оркестр всё примут».

После распада СССР

После распада Советского Союза многие артисты столкнулись с трудностями в работе, но у Петросяна получилось наоборот: он стал еще популярнее. Он был не единственным юмористом, однако именно его шутки и авторский стиль — мимика и жестикуляция, нравились людям больше других.

Две большие программы Петросяна прочно закрепились в истории российского юмора: это были “Смехопанорама” и “Кривое зеркало”. Не менее популярным была и авторская передача “Петросян-Шоу”.

Артист никогда не позволял себе сексизма и переборов в юморе: это очень ценили зрители. В отличие от многих современных стендаперов, Петросян никогда не позволяет себе строить юмор на унижении людей, черном юморе и пошлости. Это всегда роднило артиста со зрителями.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости