Феномен Петросяна: как артист стал самым известным юмористом

Самый известный шутник СССР, кумир миллионов людей, и просто телеведущий, Евгений Петросян 16 сентября отмечает свой день рождения. Про феномен Петросяна и шуток, понятных каждому, даже снимался отдельный фильм. О том, как Евгений Петросян стал таким популярным, читайте в материале “Рамблера”.

© Кадр из передачи "Кривое зеркало"

Юмор в Советском Союзе

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В Советском Союзе чаще всего шутили на бытовые темы, высмеивая косность и вредные привычки. Еще смеялись над ленью и тунеядством, нехваткой эрудиции и любознательности у людей.

Практически все юмористы в Советском Союзе шутили одинаково: они использовали клишированные подходы, вызывающие скорее злорадство, нежели смех.

Кадр из передачи "Петросян-Шоу"

На одном из ранних видео Петросяна 1971 года он шутит о том, как девушки опаздывают на свидание и зачитывает популярные восточноевропейские анекдоты. Этот юмор понравился зрителям больше, чем скучные монологи других артистов. В этом смысле Петросян стал новатором, ведь так обаятельно смешить людей больше никто не мог.

На самом деле истинная причина популярности юмориста состоит совсем не в анекдотах. В начале своей карьеры Петросян много подражал Аркадию Райкину, активно использовал мимику и жестикуляцию. Он сотрудничал с Задорновым и Хайтом, очень актуальными писателями жанра.

Вот, например, одна из самых ярких шуток Петросяна того времени:

«Вот я на стройке работаю. Ну, дают нам проект. Там этих тангенсов-котангенсов столько, что без стакангенса не разберешься. А нам и не надо. Мы строим по своей науке – на глазок. Быстро, дешево и сердито! Ну, конечно, стена дает небольшой косинус, в дверях легкий незакрывангенс, окна слегка продувангенс. Ну, унитангенс забыли поставить. Ну и что? Куда ты денешься? Все равно там будешь жить. Ведь это в школе нас учили, что надо строить хорошо, а жизнь меня научила, что надо строить досрочно. Тогда под духовой оркестр всё примут».

После распада СССР

После распада Советского Союза многие артисты столкнулись с трудностями в работе, но у Петросяна получилось наоборот: он стал еще популярнее. Он был не единственным юмористом, однако именно его шутки и авторский стиль — мимика и жестикуляция, нравились людям больше других.

Две большие программы Петросяна прочно закрепились в истории российского юмора: это были “Смехопанорама” и “Кривое зеркало”. Не менее популярным была и авторская передача “Петросян-Шоу”.