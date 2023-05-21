Новые юмористические шоу, которые мы смотрим вечером

Информационный ландшафт меняется, из-за политической обстановки развлекательные передачи по телевизору сходят на нет или просто устаревают. Активная аудитория все чаще смотрит актуальные шоу в YouTube. "Рамблер" расскажет про три проекта, за которыми мы следим и которые смотрим после работы.

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Разгоны

"Разгоны" — проект, который демонстрирует, как на самом деле рождаются шутки и интересные сюжеты для стенд-апа. Комики приходят с историями, а затем помогают друг другу их развивать, накидывая смешные идеи, рожденные в импровизации. Получается, что история каждого человека путем общего креатива превращается небольшой скетч. Смешно очень!

Надкаст

Каждый выпуск посвящен одной теме, которую юмористы обсуждают с приглашенным звездным гостем. Постоянные участники шоу — комики Зоя Яровицына, Игорь Джабраилов, Чермен Качмазов и Саша Ни. Например, в "Надкасте" участники обсуждали поездку в Воронеж и кризисы.

ЧУВС