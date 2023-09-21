Леонардо Ди Каприо вновь может побороться за «Оскар»

Актера будут выдвигать на соискание престижной премии в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Об этом сообщает издание Variety.

Вместе с Ди Каприо на «Оскар» может быть номинирована и его партнерша по фильму, актриса Лили Гладстоун. Она поборется за премию в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Издание сообщает, что если актриса войдет в число номинантов, то сможет войти в историю как первая соискательница на «Оскар» от коренных американцев.

Уточняется, что на «Оскар» обычно выдвигают очень мало коренных зрителей, среди женщин, например, номинантками на премию становились лишь мексиканка Ялица Апарисио за роль в фильме Альфонсо Куарона «Рома», британка Мерл Оберон за «Темного ангела» и новозеландка Киша Касл-Хьюз за свою работу в картине «Оседлавший кита».

Напомним, что мировая премьера фильма «Убийцы цветочной луны» состоялась в мае на Каннском фестивале, в прокате картина появится 20 октября.