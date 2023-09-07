Церемонию вручения почетного "Оскара" перенесли на 2024 год

14-ю церемонию вручения премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный "Оскар") перенесли с 18 ноября 2023 года на 9 января 2024 года. По данным журнала Vanity Fair, причиной стала забастовка актеров и сценаристов в Голливуде.

Сообщается, что организовать церемонию в ноябре не представляется возможным, поскольку условия стачки не позволяют актерам и сценаристам продвигать свои работы.

Почетный "Оскар" вручают за "выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией".

В 2023 году на премию претендовали режиссеры режиссеры Мишель Сэттер и Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон.