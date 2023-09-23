Съемки в Голливуде и российские сериалы: лучшие роли Сабины Ахмедовой

Азербайджанская актриса часто появляется в кино, играя знойных красавиц. Сабина Ахмедова известна по ролям в фильмах “Диверсант”, “Каникулы строгого режима” и “Содержанки”. 23 сентября актрисе исполняется 42 года.

© Кадр из фильма "Приворот.Черное венчание"

“Рамблер” рассказывает о самых ярких ролях Сабины Ахмедовой.

Начало карьеры

Впервые актриса появилась в кино в 2003 году в сериале “Евлампия романова. Следствие ведет дилетант” по романам Дарьи Донцовой. Она сыграла эпизодическую роль девушки в общежитии.

Настоящую известность Сабина Ахмедова получила после роли в сериале “Диверсант 2”, где сыграла молодую вдову по имени Лана. По сюжету именно в ее доме останавливаются главные герои.

Персонаж Владислава Галкина начинает оказывать знаки внимания красавицы, из-за чего едва не окажется в тюрьме. После этого фильма на Ахмедову обратили внимание. У девушки довольно необычный типаж — ярко выраженная восточная внешность и высокий рост.

Дальнейшая карьера

В комедии “Каникулы строгого режима” Сабина сыграла вожатую Лену. Несмотря на то, что в фильме был поистине легендарный дуэт Безрукова Дюжева и Бабенко, актриса не осталась незамеченной.

Помимо российских сериалов, Сабина Ахмедова нередко появляется в американских фильмах. Роли у нее небольшие, чаще всего женщина играет русских, которые приехали в США.

В трех сезонах сериала “Содержанки” Сабина исполнила роль певицы Карины. Все песни, исполненные в киноленте, актриса спела сама. А в “Медном солнце” Ахмедова сыграла жену террориста.