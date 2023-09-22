Лучшие роли Тома Фелтона: от «Гарри Поттера» до Шекспира

Томас Эндрю Фелтон родился 22 сентября 1987 года неподалеку от Лондона в многодетной семье: у родителей мальчика уже подрастали три его старших брата. Он с самого детства демонстрировал актерский талант и обладал хорошим голосом: позже мальчик пел в церковном хоре, а затем — в хоре Гилфордского собора.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и принц Полукровка»

В возрасте 8 лет Том впервые появился на телевизионных экранах: мальчик сыграл в рекламе, а в 10 лет дебютировал в кино, исполнив небольшую роль в фильме «Воришки». Но настоящая слава пришла к Фелтону, конечно, после роли Драко Малфоя в знаменитых фильмах о Гарри Поттере.

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«Анна и король»

В исторической драме режиссера Энди Теннанта о жизни учительницы Анны, которая приезжает в Сиам, чтобы обучить детей короля Монгкута английскому языку, Том Фелтон сыграл сына героини Джоди Фостер Луиса. Эта роль стала первым наиболее заметными и значимым появлением юного актера на экране.

Серия фильмов о Гарри Поттере

Трудно поверить, но изначально Тома Фелтона рассматривали на роль Гарри Поттера. Однако на пробах всем стало сразу ясно, что перед ними Драко Малфой. Том не расстроился: играть отрицательного героя, по признанию мальчика, ему было очень интересно. С ролью Фелтон справился отлично. Лишнее тому подтверждение, что большинство поклонников начали ассоциировать актера с его персонажем: заносчивым и высокомерным, хотя на самом деле этот образ ничего общего с добрым и обаятельным Томом не имел. А еще Фелтону постоянно подкрашивали волосы во время съемок, чтобы сделать его блондином, ведь настоящий цвет шевелюры актера каштановый.

«Явление»

В триллере Тодда Линкольна Фелтон сыграл главную роль. Его персонаж Патрик — один из участников давнего студенческого эксперимента, в ходе которого несколько молодых людей пытаются проверить теорию о существовании духов. Эксперимент заканчивается тем, что одну из его участниц вырвавшийся на свободу призрак забирает с собой. Спустя несколько лет Бен и Келли, также участники эксперимента, замечают, что в их доме начинают происходить странные вещи и обращаются за помощью к Патрику, который, как оказалось, продолжает опыты с духами. Вот только во время одного из новых экспериментов он случайно впускает в мир множество злых сущностей.

«Флэш»

В 2016 году Фелтон присоединяется к касту актеров знаменитого сериала. Ему достается роль Джулиана Дорна, детектива полицейского участка, который подозревает, что у Барри Аллена, главного героя, есть какая-то тайна. Появление Тома в сериале и его актерская игра зрителей просто пленила. Фанаты сериала были в восторге от его героя, очень надеясь, что создатели проекта разовьют линию Дорна в шоу. Однако в 2107 году Фелтон ушел из основного актерского состава «Флэша». Причину актер не указал.

«Офелия»

Кадр из фильма "Офелия"

Сюжет «Гамлета», переписанный на новый лад. История принца датского подана здесь с точки зрения его возлюбленной Офелии. Офелия пытается уберечь Гамлета от гибели, а также раскрывает пороки Клавдия, убившего собственного брата. Том Фелтон сыграл в картине брата Офелии, который одержим жаждой мести за убийство своего отца Полония.