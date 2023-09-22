Почему Татьяна Пельтцер оказалась в психиатрической клинике

Слава пришла к ней довольно поздно, но это не помешало ей стать одной из любимых актрис советских зрителей. А потом и вовсе получить звание «всесоюзной бабушки». Она слыла тяжелым человеком, но лишь потому, что была крайне педантична, относилась к работе очень добросовестно и была так же требовательна к своим коллегам, как к самой себе.

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Личная жизнь Пельтцер, увы, не сложилась, наследников актриса тоже не сумела родить. А в конце жизни даже попала в психиатрическую лечебницу.

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О непростой судьбе Татьяны Пельтцер читайте в материале «Рамблера».

Татьяна Пельтцер появилась на свет в 1904 году. Ее отец, выходец из Германии, был актером, режиссером и педагогом. Вполне понятно, что девочка росла артистичной и впервые вышла на сцену в девять лет, сыграв небольшую роль в спектакле «Камо грядеши». Выступать перед зрителями Татьяне очень понравилось.

Кадр из фильма "Простые люди"

Однако получить актерское образование Пельтцер не удалось, что, впрочем, ее совершенно не расстраивало. Тонкостям актерского мастерства Татьяну обучил ее отец. Она продолжала выходить на сцену.

В 1927 году Татьяна вышла замуж за немца и уехала в Германию. И все в семье было, вроде, хорошо, но Пельтцер отчаянно тосковала по родине и театру. Правда вскоре Татьяне предложили роль в спектакле «Инга» в одном из немецких театров. Но радость выхода на сцену омрачалась тем, что это была единственная роль. Пельтцер приняла решение уйти от мужа и вернуться на родину.

Поначалу Татьяну приняли в труппу Театра имени Моссовета, но через некоторое время не имеющую актерского образования актрису попросту уволили. Пельтцер работала в драмтеатре Ярославля, затем вернулась в Москву, где вновь выходила на сцену Театра имени Моссовета, а затем работала в Театре миниатюр. Потом была работа в Театре Сатиры, а после ухода оттуда Марка Захарова через некоторое время пришла к нему в Ленком.

В кино Татьяна Пельтцер дебютировала довольно поздно, в 39 лет, появившись в эпизоде фильма «Она защищает Родину» (1943), ее фамилия даже не была указана в титрах.

Следом было еще несколько фильмов, в которых Пельтцер исполняла второстепенные или эпизодические роли, делая это, впрочем, мастерски. А свою первую главную роль актриса исполнила в фильме «Солдат Иван Бровкин», сыграв мать главного героя.

Кадр из фильма "Солдат Иван Бровкин"

Стоит отметить, что главных ролей в фильмографии актрисы не так уж и много, но режиссеры часто приглашали ее на второстепенные. И Пельцер удавалось сделать так, что практически каждую из них зрители запоминали надолго. Всего за свою жизнь Татьяна Пельтцер снялась в 125 фильмах.

Даже в весьма преклонном возрасте Татьяна Пельтцер продолжала сниматься в кино и выходить на сцену. До тех пор, пока у нее не начались серьезные проблемы со здоровьем. У актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Пельтцер не узнавала своих коллег, не могла запоминать слова ролей, очень многое забывала и стала очень подозрительной. В результате актриса оказалась в психиатрической клинике, где ее здоровьем занялись специалисты.

Пройдя курс лечения и почувствовав себя лучше, Пельтцер вернулась домой, где за ней ухаживала домработница. Однако, болезнь со временем вновь начала прогрессировать.