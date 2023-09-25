Самые громкие скандалы с Уиллом Смитом

Голливудский красавчик Уилл Смит 25 сентября отмечает 55-летие. Десятилетиями о Уилле много говорят, чаще хорошее, но иногда и не очень.

© Кадр из фильма

Оказывается, вокруг имени Смита разворачивалось немало скандалов. "Рамблер" расскажет о самых ярких ситуациях.

Видео дня

Скандалы вокруг сериала "Принц из Беверли-Хиллз"

Когда в 1993 году актриса Джанет Хьюберт, игравшая тетю Вив в первых трех сезонах, покинула ситком из-за «творческих разногласий», Уилл Смит раскритиковал свою бывшую коллегу в СМИ.

«Я могу прямо сказать, что Джанет Хьюберт хотела, чтобы это было «Шоу тети Вив из Бель-Эйр. Сейчас она злится, но она злилась все время. Однажды она сказала: «Я работаю в бизнесе уже 10 лет, и тут появился этот сопливый панк и устроил шоу». Для нее я просто Антихрист» — заявил тогда Смит в интерьвю.

Хотя позже он извинился за свои комментарии, высказывания положили начало многолетней вражде с Хьюберт.

«Никогда не будет воссоединения на экране… как и я никогда ничего не сделаю с таким придурком, как Уилл Смит», — сказала TMZ актриса в декабре 2011 года.

Два года спустя Хьюберт заявила, что Смит распространял «ложь» о ее поведении на съемочной площадке.

«Я думаю, это произошло, потому что публика в тот момент была на моей стороне, и Уилл, вероятно, чувствовал, что ему нужно выйти из шоу, поэтому ему нужно было много лгать. … У меня есть доказательства того, что многое из этого не происходило», — сказала она The Grio в марте 2013 года.

У Хьюберт и Смита продолжались разногласия до воссоединения в ремейке "Принца из Беверли-Хиллз" 2020 года , где Смит признал, что он «усложнил съемки» для Хьюберт в третьем сезоне.

«Назвать чернокожую женщину «трудной» в Голливуде — это поцелуй смерти. Быть темнокожей чернокожей женщиной в этом бизнесе итак достаточно сложно. Я чувствую, что нам необходимо, наконец, двигаться вперед. И мне жаль, что я разнес тебя на куски».

Слухи об измене

Ходили слухи, что в ноябре 2013 года Смит встречался с Марго Робби на съемках их фильма «Фокус» после того, как в сеть просочились фотографии, на которых пара шутила и фальшиво светила камерой в фотобудке.

«Работал без перерыва, просто переводил дыхание. В этих нелепых слухах нет абсолютно никакой правды. Прискорбно, что безделье на съемочной площадке может быть вырвано из контекста», — написал тогда актер в Твиттере.

Открытый брак

Во время интервью GQ в сентябре 2021 года Смит рассказал, что он и его жена Джада Пинкетт Смит не всегда были моногамными.

«Джада никогда не верила в традиционный брак… У Джады были члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Поэтому она выросла совсем не так, как рос я», — объяснил он, позже намекнув, что обе стороны воспользовались этим».

Смит намекал на доверие и свободу в своих отношениях с Джадой:

«Были серьезные бесконечные дискуссии о том, что такое совершенство отношений. И для большей части наших отношений мы выбрали моногамию, но не думая о моногамии как о единственном совершенстве отношений».

Роман жены

Музыкант Август Алсайна привлек внимание к отношениям Смитов в июле 2020 года, когда он рассказал, что у него были романтические отношения с Пинкетт Смит и что Уилл знал об этом и дал им свое благословение. Хотя первоначально она отрицала эти обвинения, Джада в конце концов призналась, что была в отношениях с Альсаиной, когда она и ее муж думали о расставании.

«Мы решили, что расстанемся на какое-то время, и он придумает, как сделать себя счастливым, а я придумаю, как сделать себя счастливой. Я действительно чувствовала, что мы можем закончить», — рассказала Джада.

Никаких наказаний

Необычный стиль воспитания детей Смита на протяжении многих лет вызывал удивление, но он и его жена столкнулись с негативной реакцией в апреле 2013 года, когда он рассказал, что они не верят в наказания для двух его младших детей, Уиллоу и Джейдена .

«Мы не наказываем. Мы обращаемся с нашими детьми так: они несут ответственность за свою жизнь. Наша концепция заключается в том, чтобы как можно раньше дать им как можно больше контроля над своей жизнью, а концепция наказания, как показывает наш опыт, несет слишком много негатива. Поэтому они могут делать все, что захотят, при условии, что смогут объяснить мне, почему это было правильно для них».

Проблема Саентологии

Хотя ни он, ни Пинкетт-Смит никогда не подтверждали свою религиозную принадлежность, уже давно ходят слухи, что семья Смитов является последователями скандальной Церкви Саентологии.

«Я изучал буддизм и индуизм, и я изучал саентологию через Тома [Круза]». Об этом Смит рассказал Men's Vogue в мае 2011 года.

Его комментарии вызвали бурную реакцию, особенно когда он заявил, что «98 процентов принципов саентологии идентичны принципам Библии».

Однако в октябре 2018 года актер заявил во время выступления на Red Table Talk вместе с Пинкетт Смит, что его семья «никогда не была саентологами».

Пощечина на Оскаре

Хотя некоторые скандалы Смиту удалось уладить, он начал совершенно новый на церемонии вручения Оскара 2022 года, ударив Криса Рока во время церемонии. После того, как комик пошутил по поводу бритой головы Джады Пинкетт Смит , обладатель Оскара ворвался на сцену , чтобы защитить свою жену (у которой алопеция), и ударил Рока по лицу. После того, как он вернулся на свое место, Смит крикнул Року, сказав ему: «Держи имя моей жены подальше от твоего*** рта.

На следующий день он извинился за свое поведение:

«Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на церемонии вручения премии «Оскар» вчера вечером было неприемлемым и непростительным», — написал Смит в марте 2022 года. «Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я вышел за рамки и ошибся. Я смущен, и мои действия не указывали на то, каким человеком я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию».

Позже, получая заветную статуэтку, Уилл извинился и оправдался тем, что «Любовь заставляет делать сумасшедшие вещи».

На следующий день он извинился за свое поведение:

«Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на церемонии вручения премии «Оскар» вчера вечером было неприемлемым и непростительным», — написал Смит в марте 2022 года. «Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я вышел за рамки и ошибся. Я смущен, и мои действия не указывали на то, каким человеком я хочу быть. В мире любви и доброты нет места насилию».