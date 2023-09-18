Крису Року помогал психолог после пощечины Уилла Смита на «Оскаре»

Комик Лесли Джонс рассказала о ситуации вокруг ее друга, актера и ведущего Криса Рока на церемонии "Оскар" в 2022 году. Тогда Крис Рок получил пощечину от Уилла Смитта за неудачную шутку о его жене. Все СМИ громко обсуждали ситуацию, а шоу-бизнес поделился на два лагеря, пытаясь понять, кто прав в этом конфликте.

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«Это меня так разозлило. Вы не представляете, но я собиралась прыгнуть в свою машину и приехать туда. Я была чертовски зла...», — рассказала комик.

Лесли Джонс и Крис Рок долгие годы близко дружили, и в трудную минуту Лесли хотелось быть рядом с другом. Она думала о том, почему Крис не убежал, когда увидел, что Смит несется к нему.

При этом, Лесли считает, что Смит мог бы все исправить, если бы получая статуэтку за лучшую мужскую роль, сказал бы, что после такого не может ее принять.

Как близкая подруга Рока, Джонс говорит, что это испытание принесло ему тяжелые последствия, о которых мало кто знает:

«Это было унизительно. Это действительно повлияло на него...



Люди должны понимать его дочерей, его родители это видели. Ему пришлось пойти на консультацию с психологом вместе со своими дочерьми».