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Сценаристы США объявили о завершении забастовки

Гильдия сценаристов США объявила о завершении длившейся пять месяцев забастовки. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Забастовка прекращена 27 сентября в 00:01, 10:01 по московскому времени. К работе допустят 11,5 тысяч человек, состоящих в Гильдии сценаристов.

Теперь им можно будет продолжить писать, дорабатывать свои проекты и организовывать рабочие встречи.

Гильдии сценаристов США и Альянсу продюсеров кино и телевидения удалось достичь предварительных соглашений.

Согласно им, теперь минимальная зарплата сценаристов повысится на 1 %. Кроме того, им будут положены различные бонусы.

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Забастовка началась 2 мая. Это уже седьмой по счету протест Гильдии.

Из-за забастовки премьера многих фильмов не состоялась в назначенный срок и была перенесена. Так, например, до следующего года отсрочили выход второй части "Дюны".

Ранее была названа дата выхода "Брата 3".

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