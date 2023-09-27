Сценаристы США объявили о завершении забастовки
Гильдия сценаристов США объявила о завершении длившейся пять месяцев забастовки. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Забастовка прекращена 27 сентября в 00:01, 10:01 по московскому времени. К работе допустят 11,5 тысяч человек, состоящих в Гильдии сценаристов.
Теперь им можно будет продолжить писать, дорабатывать свои проекты и организовывать рабочие встречи.
Гильдии сценаристов США и Альянсу продюсеров кино и телевидения удалось достичь предварительных соглашений.
Согласно им, теперь минимальная зарплата сценаристов повысится на 1 %. Кроме того, им будут положены различные бонусы.
Забастовка началась 2 мая. Это уже седьмой по счету протест Гильдии.
Из-за забастовки премьера многих фильмов не состоялась в назначенный срок и была перенесена. Так, например, до следующего года отсрочили выход второй части "Дюны".