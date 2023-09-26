Великий режиссер, который так и не получил "Оскар" за лучший фильм: видео
Киноведы считают Стэнли Кубрика одним из самых влиятельных и новаторских режиссеров в истории кино. Он снял такие культовые фильмы, как "2001: Космическая одиссея", "Заводной апельсин", "Сияние" и "Цельнометаллическая оболочка".
Кубрик был перфекционистом и требовал идеального результата в работе над своими фильмами. Он долго работал над каждым проектом, часто переснимая сцены по многу раз. Из-за такого подхода у Кубрика было относительно мало фильмов по сравнению с другими режиссерами.
Несмотря на огромный вклад в киноискусство, Кубрик получил только одну премию "Оскар" – за визуальные эффекты к фильму "2001: Космическая одиссея".
Многие считают, что он заслуживал большего признания Академии. Например, "2001: Космическая одиссея" и "Заводной апельсин" считаются одними из лучших фильмов в истории кино, но они так и не получили заслуженных наград.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.
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