Киноведы считают Стэнли Кубрика одним из самых влиятельных и новаторских режиссеров в истории кино. Он снял такие культовые фильмы, как "2001: Космическая одиссея", "Заводной апельсин", "Сияние" и "Цельнометаллическая оболочка".

Кубрик был перфекционистом и требовал идеального результата в работе над своими фильмами. Он долго работал над каждым проектом, часто переснимая сцены по многу раз. Из-за такого подхода у Кубрика было относительно мало фильмов по сравнению с другими режиссерами.

Несмотря на огромный вклад в киноискусство, Кубрик получил только одну премию "Оскар" – за визуальные эффекты к фильму "2001: Космическая одиссея".

Многие считают, что он заслуживал большего признания Академии. Например, "2001: Космическая одиссея" и "Заводной апельсин" считаются одними из лучших фильмов в истории кино, но они так и не получили заслуженных наград.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.