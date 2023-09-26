Названа дата выхода "Брата 3"

Полнометражный дебютный фильм "Брат 3" от режиссера Валерия Переверзева намечен к релизу 23 ноября. Об этом в своих соцсетях объявил генеральный директор прокатной компании HHG, Владислав Пастернак.

Согласно сообщению, в настоящее время проводятся переговоры о местах премьерных показов, а также разрабатываются официальные рекламные материалы. Кинолента тем временем находится на последней стадии постпродакшна, включая работу над звуковым сопровождением и титрами, добавил Пастернак.

Съемки "Брата 3" проходили в Тамбове и Москве. В актерском составе фильма можно увидеть таких знаменитостей, как рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, а также братьев Владимира и Юрия Торсуевых. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская.