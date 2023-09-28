Драки и скандалы: как складывалась карьера Романа Трахтенберга

28 сентября Роман Трахтенбергмог бы отметить свой 55 день рождения. “Рамблер” решил вспомнить, чем прославился шоумен.

Ранние годы

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Общественности Роман известен как режиссер, актер и литератор, а также артист озвучки. Родился он в обычной семье из Санкт-Петербурга – его отец был стоматологом, а мама занимала должность директора ДК.

С учебой у юноши не ладилось, его успехи в школе были довольно посредственными. Впоследствии Роман поступил на филологический факультет Ленинградского университета, но был отчислен со второго курса из-за плохой успеваемости. Тогда будущему артисту пришлось идти в армию. По возвращении Роман не отказался от идеи получить высшее образование и все же смог окончить институт культуры имени Крупской.

Расцвет карьеры

После защиты диплома шоумен преподавал в своем университете режиссуру, а также был артистом в кабаре “Арт-Клиника” и руководил “Формальным театром”. Именно в это время он обрастает связями и демонстрирует публике свое чувство юмора, которое оставалось его визитной карточкой вплоть до самой смерти.

Полезные знакомства помогли Роману заполучить должность ведущего на радио “Европа Плюс”. Параллельно он занимался другим творчеством: озвучивал фильмы, играл в кино и даже выпустил свой сборник анекдотов.

Впоследствии Трахтенберг нашел свое место на телеканале МУЗ-ТВ. Роман вел несколько популярных передач – “Деньги не пахнут” и “Следующий”. Но и карьеру на радио он не заканчивал и продолжал работать на “Маяке” и “Русском радио”.

Последние годы жизни

После первого неудачного брака артист женился еще раз. Его выбор пал на студентку медицинского вуза, но счастье длилось недолго: вскоре после свадьбы Роман скончался в прямом эфире. Причина смерти – остановка сердца, которое не справилось с нагрузкой, вызванной резким похудением артиста. У шоумена осталось двое детей – Лев от первого брака и внебрачный сын Сергей.

Роман Трахтенберг и многочисленные скандалы

Больше всего внимания к персоне шоумена привлекали конфликты, которые сопровождали артиста на протяжении всей его жизни.

На рассвете шоу “Comedy Club” артист поссорился с Павлом Волей, который пошутил, что Роман изрядно переборщил с хной, намекая на плохой внешний вид Трахтенберга. Артист терпеть не стал и ответил восходящей звезде стендапа, с тех пор их отношения были напряженными.

В далеком 2008 году Роман подрался с актером Александром Моховым. Артисты ехали из Питера в Москву, и последнему не понравилось экстравагантное поведение шоумена. В ответ на замечания быть потише Роман, как обычно, отшутился, а потом и вовсе набросился с кулаками на недовольного коллегу. Он даже вцепился зубами в палец Мохова, но актер не растерялся и выбил своему противнику зуб и оставил фингал под глазом. По прибытии в Москву Трахтенберг отправился зашивать губу, а Мохов был вынужден делать уколы от столбняка.