Актриса из «Гарри Поттера» заявила о мизерных зарплатах на проекте

Бывшая статистка «Гарри Поттера» рассказывает, в каких тяжелых условиях работала она и другие актеры-дети. В своем TikTok Саманта Клинч рассказала, что она и другие дети-актеры должны были работать по 12 часов в день, начиная с 5:30 утра.

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В то время как ведущий актер Дэниел Рэдклифф получил за свою работу в «Кубке огня» 11 миллионов долларов, Клинч утверждает, что она получала ставку в размере 35 фунтов/42 долларов в день. Девушка теперь задается вопросом, было ли это вообще законно. Позже Клинч стала играть Элоизу Миджен, где ее дневные ставки увеличились вдвое.

Хотя актеры второго плана никогда не ожидают вознаграждения, близкого к зарплатам главных героев, появились неприятные детали относительно зарплат в «Гарри Поттере». Как объясняет Клинч, дневная ставка составляет всего 3,52 доллара в час, что значительно ниже минимальной заработной платы в США и минимальной заработной платы в Великобритании в начале 2000-х годов. Более того, 12-часовой рабочий день — это большая нагрузка для детей-актеров. Эти разоблачения, касающиеся условий труда, совпадают с недавними забастовками в Голливуде, когда WGA и SAG-AFTRA протестовали за улучшение условий труда, повышение заработной платы и пособий. С тех пор WGA прекратила забастовку, а SAG-AFTRA возобновляет переговоры со студиями.