Советские актеры, умершие в нищете

Всенародная слава дается не каждому, однако, даже среди тех, кто удостоился ее при жизни, не так много счастливых людей. Некоторые их тех, кто был обласкан зрительской любовью на пике своей карьеры, покидали этот мир в нищете и одиночестве.

В этом материале "Рамблера" о советских актерах, которым известность не помогла обрести счастье.

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Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова по-настоящему народная артистка – ее знал и любил, пожалуй, весь Советский Союз. Ее героини всегда отличались особым характером, яркими манерами и умением, что называется, брать за душу. Последняя роль великой актрисы случилась в 1999 году в фильме "Мама". Площадку с ней делили Евгений Миронов, Владимир Машков и Олег Меньшиков. А в следующие и последние для нее 10 лет в своих редких интервью Мордюкова сдержанно жаловалась на бедное существование и слишком маленькую пенсию. Она жила в крохотной квартире со своей сестрой. По рассказал артистки, бывало и такое, что в магазине она брала в руки ананас просто для того, чтобы вспомнить его запах. Нонна Викторовна скончалась в 2008 году.

Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер почти сразу появилась перед зрителями в роли бабушки. Она так часто играла старушек, что мало кто сможет представить себе Пельтцер в другом амплуа. "Главная бабушка СССР" – так называли эту уникальную актрису. Она сыграла десятки ролей в кино, еще больше в театре, а также озвучила множество мультфильмов. Почти до последнего Татьяна Ивановна работала в театре "Ленком" под руководством Марка Захарова. Однако состояние ее становилась все хуже и она все чаще могла забыть слова прямо во время спектакля. Диагноз – старческая деменция.

В 1992 году актриса попала в психоневрологический диспансер. Там она получила травму – упала и сломала шейку бедра. После этого Пельтцер уже не вставала. Ее жизнь унесла пневмония. Если верить многочисленным слухам, известную актрису провожали в закрытом гробу, так как на ее теле и лице были множественные следы от побоев в больнице.

Георгий Вицин

Этот актер мог заставить улыбнуться абсолютно любого человека. Зритель запомнил его как очаровательного Труса из легендарного актерского и экранного трио Вицина, Моргунова и Никулина (Трус, Балбес и Бывалый). Актер снимался преимущественно в комедийных картинах. Пик его славы пришелся на советское время, а в 90-х их тройка очень много гастролировала – актеров с нетерпением ждали во многих уголках страны.

Все, кто знал Вицина, отмечали, что он был человеком невероятно доброй души. Он не проходил мимо птиц и животных, которые ждали помощи или просто просили еды. В последние годы своей жизни Георгий Михайлович нередко брал в свою крохотную квартирку раненых собак и лично выхаживал их. Несмотря на маленькую пенсию и скудные гонорары после редких выступлений, Вицин всегда отказывался от помощи. Даже те средства, что присылали друзья и поклонники, когда он был в больнице, актер отправлял обратно.