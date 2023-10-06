Лучшие роли самого обаятельного актера СССР Тихонова

Вячеслав Тихонов был одним из самых привлекательных и талантливых актеров в истории СССР. Его юность пришлась на военные годы. Несмотря на советы родителей о выборе профессии агронома или инженера, он решил поступить во ВГИК. Этот шаг привел его к мировой известности и множеству наград. "Рамблер" вспомнил некоторых известных персонажей, сыгранных Тихоновым.

Штирлиц

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После выхода советского фильма "Семнадцать мгновений весны," Вячеслав навсегда стал ассоциироваться с персонажем Штирлицем. Этот вымышленный разведчик был бесстрашным и имел реальный прототип в лице полковника Конона Молодого, ветерана советской разведки. Образ товарища Молодого с его тяжелым, грустным взглядом, который сохранил в себе тоску по семье, вдохновил Тихонова на создание множества гениальных сцен.

Учитель Мельников

Автор сценария фильма "Доживем до понедельника" изначально сомневался в выборе Тихонова на главную роль, так как считал его слишком красивым для роли человека с душевными трудностями. Тем не менее, актер блестяще справился с ролью принципиального и скромного учителя, чья жизнь внезапно изменилась после встречи с любовью.

Андрей Болконский

В исторической эпопее Сергея Бондарчука "Война и мир," Вячеславу Тихонову досталась роль Андрея Болконского. Съемки этой ленты заняли более 6 лет, но фильм получил международное и отечественное признание, в том числе благодаря великолепной игре Тихонова. Первая серия эпопеи, "Андрей Болконский," стала лидером проката в 1966 году.

Матвей Морозов

Премьера фильма "Дело было в Пенькове," вышедшего на экраны в 1958 году, рассказывает о сложных отношениях между людьми. Тракторист Матвей Морозов, сыгранный Вячеславом, становится объектом внимания двух совершенно разных женщин. Этот фильм был одним из первых шагов к успеху и известности молодого актера.

Лейтенант Горелов