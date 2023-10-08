Как звезда Disney заработала миллион долларов за день на сайте для взрослых

9 октября скандальной голливудской актрисе Белле Торн исполняется 26 лет. "Рамблер" расскажет об одном из самых противоречивых моментов в ее карьере, который шумно обсуждали в СМИ.

© Кадр из фильма

В 2020 году Актриса Белла Торн, известная во всем мире в том числе по проектам Disney, присоединилась к платформе OnlyFans, сервису подписки на контент для взрослых. Веб-сайт позволяет пользователям создавать и продавать собственный контент для взрослых и получать оплату на основе подписки.

Она заработала 1 миллион долларов за один день и установила рекорд для платформы. Неделю спустя Торн сказала, что эта цифра выросла до 2 миллионов долларов.

Почему это всех разозлило

По данным The Guardian, Торн, которая утверждала, что присоединилась к платформе, чтобы найти новую роль, в итоге заработала 2 миллиона долларов менее чем за неделю.

Проблема заключалась в том, что «обнаженные» фото на самом деле не были обнаженными. На снимках, которые продавала Торн, на ней было нижнее белье, и клиенты массово жаловались, что вызвало множество возвратов средств. В то время казалось, что массовые возвраты средств заставили OnlyFans изменить свою политику таким образом, что это поставило в невыгодное положение реальных пользователей, у которых не было многомиллионного собственного капитала, хотя платформа это отрицала.