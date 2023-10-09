5 главных персонажей в фильмографии Рыбникова

5 главных персонажей в фильмографии Николая Рыбникова
Актер Николай Рыбников навсегда останется в памяти зрителей как одаренный и многосторонний артист. "Рамблер" вспомнил несколько из наиболее выдающихся ролей этого советского актера.
Жизненный путь звезды был непрост. Но он, будучи с детства сиротой и прошедший через тяжелые послевоенные годы, все равно стал источником вдохновения, а его искусство оставило неизгладимый след в сердцах сограждан.
Илюша Ковригин
Неоспоримой популярностью и любовью зрителей Рыбников завоевал в роли Илюши Ковригина, лесоруба-стахановца, ставшего объектом влечения каждой девушки в своем рабочем поселке. В этом образе актер искусно передал настоящее, светлое и непередаваемое чувство любви, которое тронуло сердца многих.
Саша Савченко
Фильм "Весна на Заречной улице" подарил зрителям образ Саши Савченко, сталевара, влюбившегося в молодую учительницу вечерней школы. В этой роли Рыбников выразил образ представителя трудовой молодежи послевоенного времени, создав гармоничный и правдоподобный дуэт с актрисой Ниной Ивановой.
Николай Пасечник
Роль Николая Пасечника, смелого бригадира на стройке доменной печи в фильме "Высота", также заслужила признание. Рыбников мастерски воплотил образ влюбленного работяги, который помогает героине духовно расти и находить новый смысл в жизни.
Алеша Колчин
В фильме "Им покоряется небо" Рыбников сыграл роль Алексея Колчина, летчика. Этот вдохновляющий образ артиста стал проявлением героизма и готовности рисковать ради благородных целей.
Денис Давыдов
Денис Давыдов в фильме "Войнаи мир" Сергея Бондарчука —одна из немногих эпизодических ролей в фильмографии актера. Но несмотря на это Рыбников смог наглядно продемонстрировать свою многогранность и талант в перевоплощении.