5 главных персонажей в фильмографии Рыбникова

Актер Николай Рыбников навсегда останется в памяти зрителей как одаренный и многосторонний артист. "Рамблер" вспомнил несколько из наиболее выдающихся ролей этого советского актера.

© Кадр из фильма "Девчата"

Жизненный путь звезды был непрост. Но он, будучи с детства сиротой и прошедший через тяжелые послевоенные годы, все равно стал источником вдохновения, а его искусство оставило неизгладимый след в сердцах сограждан.

Илюша Ковригин

Неоспоримой популярностью и любовью зрителей Рыбников завоевал в роли Илюши Ковригина, лесоруба-стахановца, ставшего объектом влечения каждой девушки в своем рабочем поселке. В этом образе актер искусно передал настоящее, светлое и непередаваемое чувство любви, которое тронуло сердца многих.

Саша Савченко

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"

Фильм "Весна на Заречной улице" подарил зрителям образ Саши Савченко, сталевара, влюбившегося в молодую учительницу вечерней школы. В этой роли Рыбников выразил образ представителя трудовой молодежи послевоенного времени, создав гармоничный и правдоподобный дуэт с актрисой Ниной Ивановой.

Николай Пасечник

Кадр из фильма "Высота"

Роль Николая Пасечника, смелого бригадира на стройке доменной печи в фильме "Высота", также заслужила признание. Рыбников мастерски воплотил образ влюбленного работяги, который помогает героине духовно расти и находить новый смысл в жизни.

Алеша Колчин

В фильме "Им покоряется небо" Рыбников сыграл роль Алексея Колчина, летчика. Этот вдохновляющий образ артиста стал проявлением героизма и готовности рисковать ради благородных целей.

Денис Давыдов

Кадр из фильма "Война и мир"