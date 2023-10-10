Популярные советские актрисы второго плана

Советские актрисы, которые прославились благодаря ролям второго плана
Совсем не обязательно играть главные роли, чтобы понравиться зрителю. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы произвести приятное впечатление.
“Рамблер” решил вспомнить самых знаменитых актрис второстепенных ролей.
Рина Зеленая
Две самые известные роли актриса сыграла уже в преклонном возрасте, в 70 лет. Рину многие знают благодаря роли черепахи в фильме “Приключения буратино”. Актриса отшучивалась, что человеческие роли ей не предлагают, поэтому и согласилась сыграть черепаху. А вот о съемках в фильме “Шерлок Холмс” Рина вспоминать не любила. По словам актрисы, ее героиня не была примечательна на экране и скорее выполняла роль мебели.
Елизавета Никищихина
Актриса получила прозвище “самая обаятельная Кикимора советского кино”, но она не обижалась, ведь именно ее отыгрывала Никищихина в фильме “Там, на неведомых дорожках” Елизавета также играла в “Покровских воротах”, после чего стала известной своей фразой: “Высокие, высокие отношения!” Однако актриса так и осталась невостребованной, у нее не получалось получать серьезные роли.
Мария Виноградова
На ее счету порядка ста съемок в картинах и множество озвучек мультфильмов. Но при этом Виноградовой так и не удалось сыграть ни одной главной роли. Актриса снималась в кино как второстепенный персонаж, причем зачастую ее приглашали на роли вахтерш, техничек и домработниц. Однако это не сломило дух Виноградовой, и она продолжала активно заниматься актерской деятельностью, за что и получила прозвище “Муха”.
Фаина Раневская
Актрисе практически не доставались роли главного плана. Зрителям она запомнилась как героиня фильма “Подкидыш”, которая произносит крылатую фразу: “Муля, не нервируй меня!” Однако такая слава Раневской не нравилась, она не считала, что съемки в этой картине были значимы. Актриса говорила, что ей не повезло, ведь она не сыграла и половины из возможных ролей, которые могла получить, будь она чуть моложе.
Вера Ивлева
Ивлева еще в студенческие годы привлекала окружающих своей харизмой, а посмотреть на ее сдачу экзамена по актерскому мастерству приходили другие студенты. В их числе была и Инна Чурикова, которая на тот момент еще не была известной. За свою карьеру актриса так и не удостоилась главных ролей, но ей удалось сыграть в таких культовых картинах как “12 стульев” и “За спичками”. Природа наградила Ивлеву яркой внешностью, которая не подходила для ведущих ролей. Однако зрители все равно смогли разглядеть ее талант даже на ролях второго плана.