Популярные советские актрисы второго плана

Совсем не обязательно играть главные роли, чтобы понравиться зрителю. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы произвести приятное впечатление.

© Кадр из фильма "За спичками"

“Рамблер” решил вспомнить самых знаменитых актрис второстепенных ролей.

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Рина Зеленая

Две самые известные роли актриса сыграла уже в преклонном возрасте, в 70 лет. Рину многие знают благодаря роли черепахи в фильме “Приключения буратино”. Актриса отшучивалась, что человеческие роли ей не предлагают, поэтому и согласилась сыграть черепаху. А вот о съемках в фильме “Шерлок Холмс” Рина вспоминать не любила. По словам актрисы, ее героиня не была примечательна на экране и скорее выполняла роль мебели.

Елизавета Никищихина

Актриса получила прозвище “самая обаятельная Кикимора советского кино”, но она не обижалась, ведь именно ее отыгрывала Никищихина в фильме “Там, на неведомых дорожках” Елизавета также играла в “Покровских воротах”, после чего стала известной своей фразой: “Высокие, высокие отношения!” Однако актриса так и осталась невостребованной, у нее не получалось получать серьезные роли.

Кадр из фильма "Покровские ворота"

Мария Виноградова

На ее счету порядка ста съемок в картинах и множество озвучек мультфильмов. Но при этом Виноградовой так и не удалось сыграть ни одной главной роли. Актриса снималась в кино как второстепенный персонаж, причем зачастую ее приглашали на роли вахтерш, техничек и домработниц. Однако это не сломило дух Виноградовой, и она продолжала активно заниматься актерской деятельностью, за что и получила прозвище “Муха”.

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Фаина Раневская

Актрисе практически не доставались роли главного плана. Зрителям она запомнилась как героиня фильма “Подкидыш”, которая произносит крылатую фразу: “Муля, не нервируй меня!” Однако такая слава Раневской не нравилась, она не считала, что съемки в этой картине были значимы. Актриса говорила, что ей не повезло, ведь она не сыграла и половины из возможных ролей, которые могла получить, будь она чуть моложе.

Кадр из фильма "Мечта"

Вера Ивлева