Анджелина Джоли снимется в фильме о легендарной оперной певице

Голливудская актриса, давно не радующая поклонников своим творчеством, наконец приступила к съемкам в новом проекте.

© Кадр из фильма "Те, кто желает мне смерти"

Анджелина Джоли начала работу над ролью оперной певицы Марии Каллас в фильме Пабло Ларраина, сообщает Deadline.

Картина будет называться “Мария”. На данный момент, творческая команда проводит подготовку к съемкам. В фильме также примут участие и другие знаменитые актеры, соеди них Валерия Голино, Коди Смит-Макфи, Альба Рорвахер, Халук Бильгинер и Пьерфранческо Фавино.

Режиссер уже поделился первыми фотографиями актрисы, перевоплощенной в Марию Каллас. Фильм рассказывает об истории жизни легендарной певицы и основан на реальных событиях. Планируется, что съемки картины о трагичной судьбе героини будут длиться восемь недель и пройдут в нескольких странах – Франции, Греции, Венгрии и Италии.

Костюмы для Джоли шили, основываясь на оригинальной одежде оперной певицы. Творческая команда даже консультировалась с организациями, которые защищают права животных, по поводу использования старых меховых изделий из коллекции Массимо Кантини Паррини. В итоге было принято решение не покупать новый мех.