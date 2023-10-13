В какой сцене "Джентльменов удачи" Крамаров наотрез отказался сниматься

Культовая советская кинокомедия Леонида Гайдая "Джентльмены удачи" вышла наэкраны более 50 лет назад, но до сих пор остается любимым фильмом у представителей разных поколений. Историю о воспитателе детского сада, который внедряется в группировку матерых рецидивистов, считают классикой советского кинематографа.

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"Джентльмены удачи" покорили сердца зрителей своим юмором и забавными ситуациями, которые можно пересматривать бесконечно. Однако сами съемки комедии не всегда проходили беззаботно.

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Так, например, экранный сообщник Евгения Леонова Савелий Крамаров, исполнявший роль бандита по кличке Косой, испытал самый настоящий стресс при мысли о съемках одной из сцен фильма. Сегодня, в день рождения заслуженного артиста РСФСР, "Рамблер" расскажет об этом случае.

В какой-то момент экранным преступникам потребовалось залезть в цистерну цементовоза. Коллеги Крамарова без лишних раздумий огласились на эту авантюру, чего нельзя было сказать о нем самом. Оказалось, что мужчина страдал клаустрофобией, что проявлялось и в его повседневных привычках. Так, например, актер избегал лифтов и предпочитал им пешую прогулку по лестницам.

Поэтому, когда Крамаров увидел цистерну, его охватили не самые приятные чувства. В итоге артист там и не смог совладать со своей фобией, однако эту проблему оперативно разрешили и продолжили работу над созданием комедии.

Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

"Кадр, в котором в цементе плавают все актёры, снят в павильоне, а в машине Крамарова не было. Если внимательно посмотреть фильм, это можно заметить. Из цистерны вылезает сначала Леонов, затем – Вицин, а когда очередь доходит до Крамарова, в кадре появляется верблюд. Потом камера вновь показывает машину, с которой спрыгивает Крамаров", – рассказал "Аргументам и Фактам" в ходе интервью оператор картины Георгий Куприянов.