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Умерла актриса из фильмов "Морозко" и "Любовь и голуби" Галина Байнякшина

Советская и российская актриса театра и кино Галина Байнякшина скончалась на 84-м году жизни утром 13 октября. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драмтеатра имени Н. П. Охлопкова.

Умерла актриса из фильмов "Морозко" и "Любовь и голуби"
© Сетевое издание m24.ru

Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

"Она всегда готова была помочь тем, кто нуждался в ее скромных целительных умениях и познаниях, тем, кто ждал поддержки и участия", – сообщили в театре.

Советские актрисы, которые прославились благодаря ролям второго плана

Галина Байнякшина родилась в 1940 году. В 1965 году она окончила Иркутское театральное училище, после чего поступила на службу в Иркутский академический театр имени Охлопкова.

За время карьерной деятельности актрисе удалось исполнить роли в популярных советских картинах "Морозко", "Любовь и голуби" и других.