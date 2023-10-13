Звезда «Неуловимых мстителей» объяснил, почему не снимается в кино

Сыгравший в фильмах о приключениях «красных дьяволят» цыгана Яшку актер Василий Васильев объяснил в шоу «Секрет на миллион», почему оставил актерскую карьеру.

© Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Васильев признался, что после знаменитых «Неуловимых» его актерская карьера была не слишком долгой. После завершения трилогии он больше не снимался в кино, хотя предложения ему и поступали.

Васильев проработал два года в театре «Ромэн», но затем покинул и его. Вместе с детьми он создал цыганский семейный ансамбль. Гастроли коллектива продолжаются и по сей день.

Васильев признался, что хотел бы сыграть в кино, но вряд ли ему удастся осуществить это желание. По словам звезды «Неуловимых», ему иногда присылают сценарии, но предлагаемые роли Васильева не устраивают.

Актер отметил, что сниматься в фильмах или сериалах о бандитах он не хочет, а «других картин на экране до обидного мало».