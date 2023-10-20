Актеры, которые невзлюбили друг друга на съемочной площадке

Мы не выбираем с кем работать, поэтому коллеги иногда просто выводят из себя. Актерам не повезло еще больше: что делать, когда контракт уже подписан, а партнер по кадру вызывает только негатив?

© Кадр из фильма "Турист"

“Рамблер” рассказывает об актерах, которые испытывали неприязнь друг к другу на съемочной площадке и тем самым срывали рабочий процесс.

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Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл

Актрисы начали враждовать не на пустом месте, причем изначально их отношения были нормальными. По завершении второго сезона “Секса в большом городе” Паркер выдвинула требование, чтобы ей повысили зарплату и назначили на должность исполнительного продюсера. К тому моменту актриса уже прославилась и ее не устраивал предлагаемый гонорар. Коллегам по сериалу такая наглость не понравилось, больше всех возмутилась Кэтролл, которая требовала одинаковых условий для всех героинь картины, однако ее мнение не приняли во внимание. К концу съемок атмосфера так сильно накалилась, что исполнительница роли Саманты вовсе отказалась принимать участие в работе над сериалом. Но создатели “Секса в большом городе” смогли договориться с Кэтролл, но только спустя четыре года. Поэтому фильм о жизни подруг вышел не в 2004, как планировалось, а в 2008 году.

Энтони Дэниелс и Кенни Бейкер

В фильме робот С3РО и R2D2 никогда не расставались, а вот в реальной жизни два актера – Энтони Дэниелс и Кенни Бейкер – не сильно ладили, а точнее, в упор друг друга не видели. Бейкеру не нравилось высокомерие коллеги, который не проводил время с другими участниками команды, а иногда и вовсе игнорировал их. А Бейкер говорил журналистам, что ему все равно, что за человек сидит в “ведре с болтами”.

Кадр из фильма "Звездные войны"

Дуэйн Джонсон и Вин Дизель

Неприязнь между актерами началась со времен съемок фильма “Форсаж-8”. Ходят слухи, что Джонсон регулярно опаздывал, иногда мог и вовсе не явиться на работу. Такое поведение было характерно и для Дизеля в том числе. Поклонники могли и не узнать о конфликте на съемочной площадке, если бы не пост Джонсона, который он опубликовал в своих соцсетях. В нем он похвалил коллег-женщин, а еще обвинил некоторых коллег мужского пола в нехватке профессионализма.

Анджелина Джоли и Джонни Депп