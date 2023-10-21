Трагические судьбы известных советских актрис

Слава, которая приходит в жизнь актеров, далеко не всегда гарантирует легкую и полную радости судьбу. Иногда удачная роль в кино – единственное радостное событие в жизни актера.

© Кадр из фильма "Три плюс два"

“Рамблер” рассказывает о звездах советского кинематографа, чья трагическая судьба не может оставить равнодушным.

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Наталья Кустинская

Она считалась одной из самых красивых советских актрис, но ее судьбу сложно назвать легкой. За свою жизнь Кустинская выходила замуж шесть раз, но любимые мужчины постоянно ей изменяли. Она также потеряла сына Дмитрия, который погиб при странных обстоятельствах. Незадолго до смерти сына скончался и ее единственный внук, которого она очень любила. После трагических событий актриса впала в депрессию, из-за нервов начались проблемы со здоровьем, которые привели Кустинскую к невыносимым болям. В 2012 году актриса заболела пневмонией, впала в кому, в этом состоянии у нее случился инсульт из-за которого Кустинская скончалась.

Кадр из фильма "Королевская регата"

Екатерина Савинова

Актриса показала, что благодаря таланту можно достичь многого, на нее равнялись многие женщины, которые вдохновлялись историей успеха простой советской девушки. По слухам, успеху в карьере способствовал режиссер Иван Пырьев, которому понравилась молодая красавица. Однако Савинова не ответила ему взаимностью, и с тех пор путь в кино ей был закрыт. Актрисе доставалось мало ролей, она также страдала от проблем с психикой. Вскоре ей поставили диагноз бруцеллез, который и сказывался на работе нервной системы. Актриса пила таблетки, но ее состояние только ухудшалось – Савинова заболела шизофренией. Актриса слышала голоса, которые побудили ее броситься под поезд в 1970 году.

Кадр из фильма "Приходите завтра"

Татьяна Самойлова

По версии жюри в Каннах, Самойлова – самая скромная и очаровательная актриса. Однако съемки в фильме “Летят журавли” были единственными успешными в ее карьере. Актриса была замужем три раза, но ребенок у нее один – сын, который вскоре уехал жить в США. Внучку назвали в честь бабушки, но Самойлова редко общалась с девочкой. С возрастом у актрисы начались проблемы со здоровьем: она могла уйти из дома и забыть путь обратно. За Самойловой присматривали волонтеры, а умерла она в свой юбилей, в 80 лет.

Александра Завьялова

Съемки в фильме “Тени исчезают в полдень” принесли актрисе популярность, но после них ее не приглашали играть в кино еще целых двадцать лет. Проблемы в карьере послужили причиной возникновения проблем со здоровьем, которые привели Завьялову в психиатрическую клинику. Но лечение не сильно помогло. Актриса редко выходила из квартиры, в которой жила вместе с сыном, нередко ее избивающим под воздействием алкоголя. Погибла Завьялова у себя дома – сын зарезал ее, а потом сам позвонил в полицию.