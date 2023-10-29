От бездомного до миллиардера: история Тайлера Перри

Тайлер Перри стал одной из самых влиятельных фигур в развлекательной индустрии. Он стал известным благодаря своим комедийным театральным постановкам и персонажу Мэдея, эксцентричной бабушке, которую он часто изображал на сцене. Его театральные работы и фильмы часто обсуждают вопросы афроамериканского опыта и семейных отношений. Подробнее карьерном пути звезды - в материале "Рамблера".

Тайлер Перри всегда любил играть и создавать разные персонажи еще с детства. Он часто развлекал свою маму разными комическими выступлениями. Но его жизнь не была легкой. Он вырос в бедной семье и столкнулся с насилием. В какой-то момент он даже оказался без крова, так как первый спектакль денег не приносил. Поэтому Тайлер несколько месяцев спал в собственной машине без крышы над головой.

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Вместо того, чтобы опустить руки, Перри начал писать театральные пьесы, в которых отражал свой собственный опыт и борьбу. Его первая пьеса, "I Know I've Been Changed", не сразу стала популярной, но она дала начало его карьере. Он не только писал пьесы, но и сам играл в них и организовывал их постановку.

Важно отметить, что у Перри не было специального образования в области искусства или бизнеса. Его успех был результатом его собственных усилий и настойчивости. Он старался учиться и развиваться, изучая все, что было в его распоряжении. Но самый большой прорыв произошел, когда Опра Уинфри пригласила Тайлера Перриа в свое ток-шоу. Она поделилась с ним своими знаниями о бизнесе и важности контроля над творческим процессом. Ее поддержка сыграла важную роль в его успехе.

Его страсть к сценарному искусству привела его к созданию собственных произведений. Он даже работал продавцом автомобилей и коллектором, чтобы заработать деньги на аренду театральных помещений и воплощение своих идей в жизнь. В результате Перри создал собственную студию "Tyler Perry Studios", которая является одной из крупнейших независимых студий в США. Он также снял множество фильмов и телесериалов, включая "Diary of a Mad Black Woman", "Madea's Family Reunion", "The Haves and the Have Nots" и другие.