От бездомного до миллиардера: история Тайлера Перри

Вместо того, чтобы опустить руки, Перри начал писать театральные пьесы, в которых отражал свой собственный опыт и борьбу. Его первая пьеса, "I Know I've Been Changed", не сразу стала популярной, но она дала начало его карьере. Он не только писал пьесы, но и сам играл в них и организовывал их постановку.

Его страсть к сценарному искусству привела его к созданию собственных произведений. Он даже работал продавцом автомобилей и коллектором, чтобы заработать деньги на аренду театральных помещений и воплощение своих идей в жизнь. В результате Перри создал собственную студию "Tyler Perry Studios", которая является одной из крупнейших независимых студий в США. Он также снял множество фильмов и телесериалов, включая "Diary of a Mad Black Woman", "Madea's Family Reunion", "The Haves and the Have Nots" и другие.