Актеры, чьи странные привычки могли мешать съемкам в кино

Актеры – такие же люди, как и мы. У них есть свои достоинства и недостатки, а еще странные привычки, которые удивляют поклонников.

© Кадр из фильма "Сумерки"

Некоторые из них довольно безобидны и не сказываются на рабочем процессе на съемочной площадке. Однако есть повадки, которые могут раздражать других коллег. “Рамблер” рассказывает, какие странные привычки есть у любимых многими актеров.

На самом деле, Роберт Паттинсон не настолько привлекательный в жизни, как может показаться. Дело в том, что у актера есть крайне отталкивающая привычка. Паттинсон не любит мыться и сам признавался, что ему иногда становится плохо от собственного запаха. Папарацци не раз фотографировали актера с грязной головой, но звезду “Сумерек” это не побудило лучше следить за собой. Остается надеяться, что на съемочной площадке эта привычка не доставляла неудобств другим.

© Кадр из фильма "Сумерки"

Актеру уже пятый десяток, но он не стесняется дурачиться и выглядеть, как ребенок. Сэндлер любит посмеяться и пошутить в перерывах между съемками и активно втягивает коллег в этот процесс. Актер считает, что внутри каждого взрослого человека живет ребенок, которого хоть иногда, но нужно выпускать наружу. Папарацци часто удается поймать Сэндлера в комичных и естественных позах, но актер этого совершенно не стесняется. Поэтому коллегам с ним, определенно, весело.

© Кадр из фильма "Борьба за мяч"

Поклонникам известно, что актриса раз в несколько недель придерживается определенной диеты, которая включает в себя еду только фиолетового цвета. Например, виноград, баклажаны, сливы и другие растительные продукты. Кэри рассказывает, что такая привычка помогает ей поддерживать фигуру. Непонятно, как эта особенность сказывается на рабочем процессе, но коллеги, вроде, не жаловались.

© Кадр из фильма "Волшебное Рождество с Мэрайей Кэри"

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Актеру диагностировали психологическую проблему, связанную с перфекционизмом. Называется она обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Мания заставляет Бэкхема подбирать каждой вещи в доме пару, раскладывать носки по цветам и хранить напитки в четном количестве. Однако у любителя порядка есть пагубная привычка – он грызет ногти. Бэкхем признавался, что заполучил ее еще в те годы, когда активно занимался спортивной карьерой. Хоть с профессиональным спортом актер завязал, но от пагубной привычки не может избавиться до сих пор.