Актеры, чьи странные привычки могли мешать съемкам в кино
Актеры – такие же люди, как и мы. У них есть свои достоинства и недостатки, а еще странные привычки, которые удивляют поклонников.
Некоторые из них довольно безобидны и не сказываются на рабочем процессе на съемочной площадке. Однако есть повадки, которые могут раздражать других коллег. “Рамблер” рассказывает, какие странные привычки есть у любимых многими актеров.
Роберт Паттинсон
На самом деле, Роберт Паттинсон не настолько привлекательный в жизни, как может показаться. Дело в том, что у актера есть крайне отталкивающая привычка. Паттинсон не любит мыться и сам признавался, что ему иногда становится плохо от собственного запаха. Папарацци не раз фотографировали актера с грязной головой, но звезду “Сумерек” это не побудило лучше следить за собой. Остается надеяться, что на съемочной площадке эта привычка не доставляла неудобств другим.
Адам Сэндлер
Актеру уже пятый десяток, но он не стесняется дурачиться и выглядеть, как ребенок. Сэндлер любит посмеяться и пошутить в перерывах между съемками и активно втягивает коллег в этот процесс. Актер считает, что внутри каждого взрослого человека живет ребенок, которого хоть иногда, но нужно выпускать наружу. Папарацци часто удается поймать Сэндлера в комичных и естественных позах, но актер этого совершенно не стесняется. Поэтому коллегам с ним, определенно, весело.
Мэрайя Кэри
Поклонникам известно, что актриса раз в несколько недель придерживается определенной диеты, которая включает в себя еду только фиолетового цвета. Например, виноград, баклажаны, сливы и другие растительные продукты. Кэри рассказывает, что такая привычка помогает ей поддерживать фигуру. Непонятно, как эта особенность сказывается на рабочем процессе, но коллеги, вроде, не жаловались.
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Дэвид Бэкхем
Актеру диагностировали психологическую проблему, связанную с перфекционизмом. Называется она обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Мания заставляет Бэкхема подбирать каждой вещи в доме пару, раскладывать носки по цветам и хранить напитки в четном количестве. Однако у любителя порядка есть пагубная привычка – он грызет ногти. Бэкхем признавался, что заполучил ее еще в те годы, когда активно занимался спортивной карьерой. Хоть с профессиональным спортом актер завязал, но от пагубной привычки не может избавиться до сих пор.