Как Дэвид Финчер спас Девушку с татуировкой дракона от забвения

Одна из самых красивых американских актрис Руни Мара в профессию пришла благодаря старшей сестре Кейт. Именно она вдохновила Руни попробовать себя на этом поприще. Но одна неудача могла изменить все.

"Рамблер" рассказывает, как Руни Мара стала знаменитой и причем тут Дэвид Финчер.

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Патриша Руни Мара родилась в обеспеченной семье и, наверное, могла бы всю жизнь не работать. Но к счастью, интерес к жизни у нее не пропал с возрастам и она могла попробовать себя в разных сферах. В отличие от старшей сестры, которая с детства решила стать актрисой и неуклонно шла к своей цели - играла в школьных спектаклях, проходила массу кастингов, снималась в сериалах, училась актерскому мастерству после окончание школы. И со временем заразила свой увлеченностью младшую Патришу.

Так, в 2005 году Патриша оказалась на съемочной площадке фильма "Городские легенды", в котором снималась ее сестра, и приняла участие в одной из сцен. И ей понравилось!

Начинала юная актриса с малого - она играла небольшие роли в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Женский клуб расследований и убийств», «Чистильщик», потом появились работы в полнометражных фильмах. И наконец ее пригласили в ремейк культового фильма «Кошмар на улице Вязов». Это казалось большой удачей! Но после выхода на большие экраны картину разгромили критики и Руни, отказавшаяся к тому моменту от имени Патриша, как от слишком длинного, была совершенно расстроена. Причем настолько, что уже хотела отказаться от актерской карьеры.

Мир никогда не узнал бы Девушку с татуировкой дракона, если бы не режиссер Дэвид Финчер, который разглядел в Руни талант и самобытность и сумел ее убедить продолжить сниматься.

Руни Мара сначала снялась в его фильме «Социальная сеть», который стал более успешным, а затем пригласил в «Девушку с татуировкой дракона». В главной роли Лисбет Саландер он видел Руни, а актриса, когда прочитала сценарий, поняла, что героиня ей невероятно близка по характеру.