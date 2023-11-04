Что стало с актрисой из фильма «Выше радуги»

Екатерина Парфенова стала известной еще в детстве, сыграв роль Даши в знаменитом фильме «Выше радуги». Однако актрисой девочка так и не стала: на экраны вышли всего лишь три фильма с ее участием.

© Кадр из фильма «Выше радуги»

О том, почему Екатерина отказалась от актерской карьеры и как она живет сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

Екатерина появилась на свет 24 декабря 1972 года. Ее отец был ученым, а мама занимала должность администратора в Большом театре. Сама же Катя росла скромной, хорошо училась и совсем не планировала связать свою жизнь с кино.

Как это часто бывает, судьбу определил случай. В московских школах искали детей для участия в новом фильме. На Катю обратили внимание и пригласили ее на пробы, которые девочка успешно прошла.

Кадр из фильма «Выше радуги»

После выхода фильма «Выше радуги» на экраны, Екатерина, как говорят, проснулась знаменитой. Но слава совсем не была по нраву застенчивой девочке. Как признавалась Парфенова, ей порой хотелось стать невидимкой. Но при этом Катя с большой теплотой вспоминала период съемок. Поэтому согласилась принять участие еще в одном фильме «Публикация». Но после съемок она уже точно решила, что актрисой быть не хочет. Правда, позже она попробует еще раз вернуться в кино, сыграв в одном из эпизодов британского сериала «Идеальный мир», но это станет последним ее появлением на экране в качестве актрисы.

После школы Парфенова поступила на факультет кибернетики МИФИ. Помимо учебы Екатерина участвовала в некоторых мероприятиях, одним из которых стал студенческий конкурс красоты, где Екатерина заняла третье место. Девушка решила принять участие еще в нескольких конкурсах, а в результате отправилась в Сеул, где стала победительницей во всемирном конкурсе красоты World Miss University, войдя в историю конкурса, как первая победительница из России.

Парфенова решила попробовать себя в модельном бизнесе. Девушка переехала в Париж, где ее взяли на работу в первое же модельное агентство, куда она пришла. Карьера Екатерины могла бы пойти в гору практически моментально, но она отказывалась появляться в откровенных нарядах и обнажаться для фотосессий.

Парфенова решила попытать счастья в Лондоне. Здесь она также работала в модельном агентстве, но вдобавок освоила профессию секретаря. Теперь у нее появился стабильный заработок. А еще — первый муж, но, увы, семейная жизнь не сложилась.

Соцсети

Через некоторое время в жизни Екатерины появился другой мужчина, успешный адвокат Ричард Филдс. Он поддержал девушку в страшный период жизни: ее маме диагностировали онкологическое заболевание. Филдс помог перевезти женщину в Лондон, нашел самых лучших врачей и полностью оплатил лечение, подарив женщине два года жизни.

За Екатериной он ухаживал очень красиво: делал дорогие подарки, положил на счет девушки огромную сумму, не принимая никаких отказов. В результате после развода Филдса с третьей женой и Екатерины с первым мужем пара вступила в законный брак.

Екатерина подарила супругу двоих детей: сына и дочь. Казалось, в семье супругов царит идиллия. Но красивая история закончилась в один момент. Филдс поселил жену с детьми и нянями в большом доме в одном из бедных кварталов Лондона, а сам уехал. Через некоторое время он вернулся, но лишь для того, чтобы сообщить Екатерине, что разводится с ней.

Соцсети

Екатерине с помощью адвокатов удалось отсудить у мужа крупную сумму, алименты на детей, а также ежегодные выплаты на их образование.